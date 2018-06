Pri košickej mestskej karte dali viacerí ruky preč od smerákov

Prešlo uznesenie, vďaka ktorému má neziskovka DPMK odhaliť svoje pozadie.

20. jún 2018 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Mal to byť ďalší typický bod programu, kde opoziční poslanci niečo pokritizujú, ale mestské zastupiteľstvo, ovládané Smerom, iba vezme na vedomie informatívnu správu o projekte Mestská karta Košice.

Ale nebol.

Návrh nepodporilo iba 7 poslancov mimo Smeru

Poslanci o jediný hlas (18 za a 17 sa zdržalo) schválili návrh Marcela Gibódu (nezávislý) na doplnenie uznesenia.

Úradujúceho primátora Martina Petruška (Smer) to zrejme zaskočilo. V prvej chvíli oznámil, že „uznesenie sme neprijali“.

Keď ho na chybu upozornili, opravil sa. „Takže prijali sme uznesenie. Ospravedlňujem sa.“

Spolu s 10 hlasujúcimi poslancami Smeru sa zdržali iba traja členovia klubu Šport do Košíc a štyria nezávislí.

Neziskovka má zložiť účty

Cez Gibódov návrh požiadali poslanci v pondelok Petruška predložiť na septembrové rokovanie zakladaciu listinu a štatút neziskovej organizácie Mestská karta Košice na schválenie zastupiteľstvom, vyčíslenie a predloženie jej financovania i vyčíslenie peňažného vkladu mesta do nej.

Prečítajte si tiež: Nová košická mestská karta uniká spod priamej kontroly

Má tiež predložiť zastupiteľstvu na schválenie návrh na členov správnej a dozornej rady i riaditeľa neziskovky.

Gibóda zdôvodnil návrh tým, aby poslanci získali „transparentný prehľad o tejto organizácii“.

Tá má od Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) prebrať prevádzku mestskej karty (využíva sa predovšetkým na cestovanie v MHD).

Ako už Korzár informoval, neziskovku založil DPMK ako jediný zakladateľ.

Potichu sa stala jej riaditeľkou hovorkyňa DPMK Michaela Karaffová a členmi správnej rady viceprimátorka Renáta Lenártová, riaditeľ magistrátu Pavol Lazúr (obaja Smer) i šéf DPMK Richard Majza (nominant Smeru).

Karaffová: Bolo to so súhlasom mesta

Karaffová obhajovala okolnosti vzniku neziskovky pred poslancami tým, že mesto dalo súhlas na jej založenie.

Ako garant projektu súhlasilo s jeho ďalším rozvojom len pod podmienkou nezaťažovania rozpočtu samosprávy a DPMK.

Riaditeľka dodala, že v neziskovke nemajú žiadny vklad a nezodpovedajú ani za jej záväzky, len majú garantovaných členov v správnej a dozornej rade.

„Už prvotná zmluva (z roku 2012 – pozn. red.) bola uzavretá medzi mestom, DPMK a neziskovkou Košice turizmus, preto nevidíme dôvod, aby to teraz išlo cez mestské zastupiteľstvo. Je to len pokračovanie súčasného projektu,“ poznamenala.

Polaček: Načo míňať peniaze na prieskum o karte zadarmo?

„Vedenie mesta sa pred viac ako dvoma rokmi rozhodlo, že chce realizovať tretiu fázu projektu, ale my sa až teraz dozvedáme, že sa tu založila nejaká nová nezisková organizácia, presunuli sa na ňu tieto aktivity a jej financovanie ani nemôžeme vidieť,“ čudoval sa Gibóda.

Jaroslav Polaček (nezávislý) sa vyjadril k prieskumu, ktorým sa zisťoval záujem o novú mestskú kartu.

„Prepáčte, ale míňať peniaze, a je jedno, či sú dopravného podniku, obyvateľov alebo nejakých sponzorov, ani nevieme akých, na to, aby sme sa 11-tisíc ľudí opýtali, či chcú nejakú kartu zadarmo, je čo za nezmysel? Jasné, že to chceme zadarmo. Celý projekt mi príde uletený. Stále nevieme, čo to stálo. Je jedno, že tie peniaze vám dali sponzori, ale ste dopravný podnik mesta, preto máme právo poznať informácie.“

Špak: Kto to zaplatí?

Miroslav Špak (nezávislý) pochválil projekt aj jeho potrebu pre mesto a obyvateľov.

„Odkiaľ sú však peniaze na novú kartu a jej výrobu? Aký je rozpočet na reklamu a marketing? Ako je možné, že sa to nedotkne mesta a DPMK, keď karta poskytne zľavu z cestovného? Ak to nepôjde do mínusu DPMK, tak to musí niekto zaplatiť. Kto?“ položil viacero otázok a požiadal o zoznam darcov a sponzorov neziskovky aj so sumami, koľko poskytli.

Na reklamnú kampaň si podľa Karaffovej vybrali z 32 reklamných agentúr ako verejný obstarávateľ agentúru Ogilvy s predpokladanou hodnotou zákazky 32-tisíc eur.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5DSY na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5DSY na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone