Ak sa mesto a majiteľ šatní nedohodnú, Angels Arénu zrejme zatvoria

Šéf basketbalistiek sa na nájme dohodnúť nedokázal, na rade je mesto.

21. jún 2018 o 0:00 Michal Lendel

Ak sa mesto nedohodne so združením, hrozí zánik športu v legendárnej hale.(Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Osud Angels Arény i 250 basketbalistiek je neistý.

Situáciu okolo nájmu košického klubu v tejto hale v centre mesta riešilo v pondelok na svojom rokovaní mestské zastupiteľstvo.

To malo Good Angels pomôcť nájsť spôsob, akým by mohol klub pokračovať vo svojom fungovaní po vypršaní nájomnej zmluvy s mestom, ktorá mu umožňovala využívať arénu za jedno euro ročne.

Náklady na jej prevádzku platil klub v plnej výške.

Platnosť nájomnej zmluvy sa končí k poslednému júlovému dňu.

Hala patrí v súčasnosti mestu.

Dohodnúť sa nevedia na šatniach

Komplikáciou je, že šatne a sprchy, ktoré klub využíva, sa nachádzajú v administratívnej budove v tesnej blízkosti športoviska. Jej vlastníkom je združenie ŠK Športhala.

Podľa predstaviteľa klubu Good Angels Daniela Jendrichovského sa im dlhodobo nedarí nájsť s majiteľom budovy dohodu, ktorá by umožnila podpísať opätovný nájom aj so združením.

„Bez šatní a zázemia sa tu nedá existovať. Majiteľom budovy som tlačený do vypratania týchto priestorov. V hale sú naše veci za asi 150-tisíc eur, ktoré nevieme, či máme demontovať alebo ich tam nechať. Tri roky sa snažíme vyriešiť tento núdzový stav. Ak to má ostať športoviskom, tak sa musíme k tomu správať ako ku športovisku a musíme to vyriešiť,“ obrátil sa šéf klubu priamo na poslancov počas rokovania.

Mesto ponúklo tri možnosti riešenia

Viceprimátor Martin Petruško (Smer) odprezentoval tri možnosti, ako vyriešiť kritickú situáciu.

Prvou by malo byť odkúpenie administratívnej budovy mestom vo výške 600-tisíc. Pozemok pod stavbou je mestský.

Druhý variant predstavovala snaha vyjednať prenajatie priestorov v administratívnej budove, pričom súčasťou tohto návrhu je aj vybudovanie samostatného napojenia športoviska na vlastný merač tepla za 7-tisíc eur.

Práve na problém s energiami totiž upozornil zástupca klubu.

„Teplo je pre nás vážnou položkou. To, že je výmenník v administratívnej budove, je realita. Ja som sa s majiteľom nedokázal za tri roky dohodnúť. Najväčší problém je, že za posledné roky nemáme zúčtované zálohy na energie. Keď som videl faktúry z TEHA a elektrární, mám za to, že sme zaplatili asi o 30-tisíc viac, ako stáli naše náklady na halu. Tá je zateplená a sú tam diódové svietidlá,“ uviedol.

Posledným variantom, ktorým sa zaoberalo zastupiteľstvo, je vybudovanie vlastnej výmenníkovej stanice aj so zázemím priamo v priestore športovej haly.

Odhadované náklady by mali v tomto prípade predstavovať 250-tisíc eur.

Jendrichovský je za dohodu

K týmto riešeniam sa vyjadril aj šéf Good Angels, ktorý nepovažuje odkúpenie susednej administratívnej budovy za šťastné.

