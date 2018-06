Petruško chce zabojovať o post košického primátora

Má podporu Smeru, s ďalšími chce ešte rokovať.

21. jún 2018 o 13:30 SITA

KOŠICE. O post košického primátora sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať doterajší viceprimátor poverený zastupovaním košického primátora Martin Petruško (Smer-SD). Oznámil to na štvrtkovej tlačovej besede.

Ani vo svojom prejave pred novinármi, ani v tlačovej správe neuviedol, že ho nominovala strana Smer-SD.

„Vôbec sa nehanbím za to, že kandidujem za stranu Smer, ktorej členom som od roku 2015,“ reagoval na otázku.

Dodal, že o podpore rokuje aj s ďalšími politickými subjektmi a združeniami.

Pokiaľ ide o kampaň, chce ju viesť transparentne a nie v konfrontačnom duchu.

Náklady na kampaň odhadol na 70-tisíc

Dodal, že už má transparentný účet a kampaň bude financovaná z viacerých zdrojov – z jeho vlastných a rodinných, príspevkov od sympatizantov a očakáva, že na ňu prispeje aj strana Smer-SD.

Odhaduje, že náklady na jeho kampaň sa budú pohybovať od 50-tisíc do 70-tisíc eur.

Základom jeho kampane majú byť osobné stretnutia s voličmi.

Kampaň bude viesť s mottom Košice – mesto na celý život.

Pripustil, že niečo sa mohlo robiť aj lepšie

Petruško uviedol, že chce nadviazať na všetko pozitívne, čo sa v Košiciach za posledné roky udialo, na strane druhej pripustil, že niektoré veci sa mohli realizovať inak, lepšie.

„Máme za sebou množstvo projektov a investícií do skvalitnenia života v meste. Vďaka projektu EHMK 2013 bolo v Košiciach preinvestovaných vyše 100 miliónov eur. Do modernizácie mestskej hromadnej dopravy v našom meste investujeme v rokoch 2012 – 2018 celkovo 250 miliónov eur. Mne osobne záleží predovšetkým na tom, aby sme pokračovali v rozvoji mesta. Aby boli Košice mestom na celý život, aby z nich nemuseli odchádzať Košičania za prácou do Bratislavy alebo do zahraničia, aby tu našli všetko, čo k životu potrebujú, aby tu boli spokojní,“ povedal Petruško.

Zdôraznil, že v prípade, ak bude zvolený za primátora, bude riadiť mesto tak, aby do rozhodovania o budúcnosti, o projektoch a investíciách mohli obyvatelia mesta včas zasiahnuť, aby mali dostatok informácií a možností vyjadriť sa.

„Chcem posilniť dôveru Košičanov v ich samosprávu, v ich primátora. Považujem za mimoriadne dôležité, aby vedenie Košíc prihliadalo na dobré nápady a názory bez ohľadu na to, kto ich prináša. Košičania musia ťahať za jeden povraz. Kandidujem aj preto, lebo máme výsledky, lebo Košice sú dnes lepšie, ako boli pred štyrmi rokmi. Chcem v tomto rýchlom rozvoji mesta pokračovať. Mojím osobným štýlom je slušnosť a tej sa budem držať aj pri spravovaní vecí verejných v Košiciach,“ uviedol Petruško.

Doteraz oficiálne kandidatúru na primátora Košíc oznámili: Viliam Novotný (Šanca), Jaroslav Polaček nezávislý s podporou strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, Sme rodina – Boris Kollár a košických aktivistov, Miroslav Špak (nezávislý) a Milan Lesňák (nezávislý).

Profil Martin Petruško má právnické vzdelanie. Pracoval na Úrade Košického samosprávneho kraja, v súkromnom sektore a na krajskom stavebnom úrade. V roku 2014 sa dostal do mestského parlamentu ako poslanec za volebný obvod Západ. Za viceprimátora mesta bol vymenovaný v januári 2015, keď nahradil Jána Jakubova (Smer-SD), ktorý sa stal starostom mestskej časti Západ.