Na východe sa točil prvý slovensko-český triler, hlavnú úlohu hrá Prešovčanka

Korene má v skutočnom príbehu.

23. jún 2018 o 0:00 Monika Almášiová

Na strieborné plátna prichádza ďalší nový film, do ktorého prispelo východné Slovensko nádhernou prírodou aj talentovanou herečkou.

Navyše, prvý slovenský triler Dôverný nepriateľ mal svoju veľkú premiéru na Art Film Feste v Košiciach, do kín sa však dostane až v polovici augusta.

Novinka vdýchla život námetu o smart technológii v podobe inteligentného domu budúcnosti.

Mrazivý slovenský triler postaví diváka pred otázku – kde sa vlastne končí nebezpečne tenká hranica, za ktorou mu umelá inteligencia prestáva byť sluhom a začína byť pre neho hrozbou.

Inteligentný dom v úlohe dokonalého spoločníka, naprogramovaný tak, aby sa staral o svoju majiteľku a splnil všetky jej túžby a potreby, sa nečakane obráti proti vlastnému stvoriteľovi.

Slovensko-český pár

Hlavnými hrdinami sú manželia Zuzana a Andrej v podaní slovensko-českej hereckej dvojice Gabriela Marcinková a Vojtěch Dyk.

Okrem toho si vo filme zahrali Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý, Ady Hajdu, Roman Luknár a ďalší.

„Hrám šéfa, ktorý tú technológiu vymyslel a Vojtovi Dykovi ju dám vylepšiť. Každá technológia, ktorá je dobrá, je aj zneužiteľná. Napríklad telefóny, internet. Známi ľudia sa v tomto cítia ublížení, ktokoľvek vás na internete môže ohovárať, nadávať vám. My sa nemáme ako brániť, táto anonymita moderných technológií je katastrofálna. To, čo uvidia diváci vo filme, nepovažujem za sci-fi, je to blízka budúcnosť,“ hovorí Ady Hajdu, ktorý je rád, že dokáže používať telefón, no s ovládaním zložitejšej techniky mu pomáha dcéra, syn a manželka.

Natáčalo sa aj na východe

Režisérom, ako aj scenáristom filmu je Karel Janák. Autorom námetu a spoluscenáristom filmu je Ľubomír Slivka, kameramanom Martin Šách, hudbu k filmu skomponoval Ondřej Gregor Brzobohatý, o ústrednú pieseň sa postarala speváčka Emma Drobná.

Dôverný nepriateľ sa nakrúcal od októbra 2016 do novembra 2017 v Bratislave, Prahe a na Spišskej Magure a Vysokých Tatrách.

Začala to inteligentná chalupa

Námet na vznik filmu Dôverný nepriateľ má korene v skutočnom príbehu.

