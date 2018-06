Vznikol FC Košice, k tigrom ani k Podolákovi sa nehlásia

Tešia sa na derby s Lokomotívou v I. lige.

21. jún 2018 o 18:22 Marián Kizek

KOŠICE. V Košiciach od štvrtka oficiálne funguje nový futbalový klub. Zatiaľ bude hrať v III. lige na štadióne TJ Lokomotíva v Čermeli, no aj vďaka financiám od svojich akcionárov má ambície postúpiť do najvyššej súťaže. Fúziou dvoch doterajších košických klubov vznikol jeden úplne nový.

Vstup na futbalovú mapu

Vo štvrtok popoludní odsúhlasil Slovenský futbalový zväz vstup FC Košice na futbalovú mapu.

Nový klub vznikol spojením mužov FK Vyšné Opátske a mládežníckych tímov FK Košice-Barca, v ktorých v uplynulej sezóne pôsobili zväčša hráči bývalého VSS Košice.

Hoci názov evokuje podobnosť s bývalým rezešovským 1. FC Košice a logo s VSS Košice podnikateľa Blažeja Podoláka, prezident FC Košice Dušan Trnka hovorí o úplne novom klube, ktorý s "tigrami" a ani s VSS nemá nič spoločné.

Naopak, vzorom pre nich má byť fungovanie klubu West Ham United, ktorý v uplynulom ročníku Premier League obsadil 13. priečku.

"Naša celková filozofia bude vychádzať z osvedčeného receptu, ktorý funguje v tomto londýnskom klube. Jeho základom je futbalová akadémia, ktorá nám bude produkovať kvalitných odchovancov a tých budeme môcť zapracovať do A-mužstva. V Košiciach bude žiť a priamo pôsobiť človek z tejto akadémie, ktorý bude zavádzať do praxe celý ich úspešný model. Verím, že do troch rokov dosiahne naša akadémia aj vďaka ich systému a metodike top úroveň. Pár ľudí mi už povedalo, že na takú úroveň výchovy hráčov sa v našich podmienkach nedostaneme, no my im určite dokážeme, že sa to dá," tvrdí Dušan Trnka (nie je v príbuzenskom vzťahu s predsedom KSK Rastislavom Trnkom - pozn. red.).

Chcú sa uchádzať aj o finančnú dotáciu z mesta

Zatiaľ je predbežne dohodnuté, že prípravkári a žiaci budú pôsobiť v Barci a dorastenci vo Vyšnom Opátskom.

Popri tom sa chcú opierať aj tréningové centrum na ZŠ Užhorodská.

FC Košice sa ako nástupnícky klub po Barci a Vyšnom Opátskom chce od budúceho roka uchádzať aj o dotáciu na mládežnícky futbal z mesta Košice.

Mesto tento rok rozdelilo na mládežnícky futbal a zlepšenie jeho infraštruktúry podľa vopred stanoveného kľúča 300 000 eur.

Najviac a to štvrtinu tejto sumy vo výške 75 000 eur, dostala FC Lokomotíva Košice, kde hralo 250 detí.

V mládežníckych kategóriách FK Barca pôsobilo v uplynulej sezóne 200 detí a vo Vyšnom Opátskom, kde má svoj hlavný stan akadémia Vladimíra Janočka, ďalších zhruba 80 detí.

"Sme nový klub s novými víziami. FC Košice však nevznikol na zelenej lúke, ale ide o pokračovanie činnosti dvoch bývalých klubov, ktoré by mali takisto nárok na dotáciu od mesta. Preto si na mesto aj podáme žiadosť, keďže spĺňame všetky podmienky. Otázne je zatiaľ, koľkých našich mládežníkov sa to bude týkať. Prebratím FK Vyšné Opátske sme prevzali aj hráčov z futbalovej akadémie Vladimíra Janočka. Vedenie ich akadémie nám však tvrdilo, že chcú ísť naďalej svojou vlastnou cestou. To sme akceptovali a dávame voľnú ruku každému rodičovi, že sa môže rozhodnúť, či bude jeho dieťa hrať za túto akadémiu alebo za nás. Ak sa s našou filozofiou nestotožnia, nebudeme nikomu robiť problémy a bude môcť odísť do akéhokoľvek klubu. Zároveň kvôli počtu detí plánujeme postaviť v každej mládežníckej kategórii až dva celky, aby si každý mohol zahrať," povedal D. Trnka.

Jediným cieľom je okamžitý postup z III. ligy

Hlavnou prioritou "áčka" FC Košice je v nadchádzajúcej sezóne postup do II. ligy, kde z celkov z metropoly východu účinkuje už spomínaná Lokomotíva.

