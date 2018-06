Spor Lenártovej s Trnkom skončil na prokuratúre

O voľbách ešte ústavný súd nerozhodol.

22. jún 2018 o 0:00 Marián Kizek

KOŠICE. Župan nepodpísal uznesenie o vymenovaní Renáty Lenártovej (Smer) za predsedníčku zdravotnej komisie. Tá sa obrátila na prokuratúru.

Spor košického župana Rastislava Trnku (nez.) a šéfky klubu Smeru v zastupiteľstve KSK Renáty Lenártovej o jej predsedníctvo v zdravotnej komisii skončil napokon na prokuratúre.

Krajské zastupiteľstvo ešte koncom apríla zvolilo po dvoch neúspešných pokusoch košickú viceprimátorku za šéfku zdravotnej komisie.

Po predchádzajúcich dvoch remízach s kandidátkou SaS Ivetou Fulkovou sa jej pred poldruha mesiacom podarilo prikloniť na svoju stranu dvoch poslancov klubu Starostovia a nezávislí. Aj vďaka nim zvíťazila v hlasovaní v pomere 30:26.

Župan Trnka však uznesenie o vymenovaní Lenártovej ako jediné z trinástich o zvolených predsedoch komisií nepodpísal.

Argumentoval tým, že viceprimátorka nezvláda ani členstvo v komisiách iných samosprávnych orgánov. Mal na mysli tie pri mestskom zastupiteľstve v Košiciach.

„Z tohto dôvodu si myslím, že by to bolo pre KSK zjavne nevýhodné. Chceme, aby komisie zastupiteľstva KSK boli funkčné a preto to nepodpíšem.“

Župan chce iné meno

Na potvrdenie svojich slov uviedol debatu na mestskom zastupiteľstve, kde tamojšia šéfka komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Anna Jenčová (exSmer) predložila návrh na zrušenie Lenártovej členstva v nej s tým, že za tri a pol roka sa ani raz nezúčastnila na jej rokovaní.

Trnka chcel apelovať na väčšinových poslancov z klubov Smeru, Most-Híd a Starostovia a nezávislí, aby dali návrh na iné meno.

„Dúfam, že to bude poslanec alebo poslankyňa, ktorý bude mať čas venovať sa tejto práci,“ skonštatoval vtedy.

Lenártová sa rozhodla nečakať do júnového zastupiteľstva a tak ako ešte v apríli konštatovala, napadla Trnkovo rozhodnutie na prokuratúre.

