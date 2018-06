Ivana Chýlková si cenu Hercova misia prevzala v gumákoch

Z Košíc pozná len Hlavnú ulicu, no aj tak sa tu cíti ako doma.

23. jún 2018 o 16:58 Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. K množstvu filmových ocenení pribudlo herečke Ivane Chýlkovej v sobotu ďalšie.

Hercovu misiu z Art Film Festu si prevzala na košickej Dolnej bráne.

„Vážim si všetky ocenenia. Herectvo mám rada a teší ma a práve ceny sú dôkazom, že svojou prácou teším aj ďalších ľudí.“

Keďže sa počasie počas posledného dňa festivalu rozhodlo ukázať aj svoju upršanú tvár, Ivana Chýlková nechala lodičky v Prahe a po Košiciach sa prechádzala v gumákoch.

„Keď som odchádzala z Prahy bolo veľmi horúco, no keď som si pozerala predpovede pre Košice, všade písali o daždi a pätnástich stupňoch. Vyhádzala som celý kufor a balila sa odznova. Vzala som si aj gumáky, vlastne na nohy som si vzala len gumáky a už mi v nich začína byť horúco,“ zhodnotila sobotňajšie počasie známa herečka.

Ako doma

Ivana Chýlková bola doteraz v Košiciach len, keď tu hrala nejaké predstavenie.

„Vždy z Košíc vidím len Hlavnú ulicu, ako to vyzerá ďalej neviem, ale určite výborne. Ľudia sú tu veľmi príjemní, no ani tento raz si mesto nestihnem pozrieť. Už v nedeľu sa vraciam spať do Prahy, mám pracovné povinnosti. Ale keďže sa tu vždy vraciam na to isté miesto, už sa tu cítim ako doma,“ vysvetlila s úsmevom.

Pre pracovnú vyťaženosť si nestihla pozrieť ani žiadny festivalový film, no filmy nie len rada točí, ale aj pozerá.

Na jatky sa pozerať nemohla

Jeden z posledných filmov, ktorý ju ako diváčku zaujal je maďarský film O tele a duši.

„Videla som ho na dvakrát, prečítala som si, že je veľmi dobrý a pekný, tak som si ho pustila. Hneď prvá scéna sú jatky, naozaj to začalo zostra. Jednoducho som sa na popravu kravy pozerať nemohla, tak som to vypla. Znovu som sa k nemu dostala po mesiaci a pol, tú scénu som preskočila a urobila som veľmi dobre, ďalej som sa dejom len nechala viesť a bolo to výborné.“

Dabované nepozerá

Okrem filmov je Ivana Chýlková aj veľká milovníčka seriálov.

So smiechom vysvetľuje, že sa radšej verejne neprizná, koľko hodín už pri nich presedela.

No ak má s manželom Janom Krausom voľný víkend, zaručene väčšinu času trávia pri seriáloch.

Najviac sa jej páčia tie z britskej produkcie, no akýkoľvek oceňovaný a najmä nenadabovaný si pozrie.

„Nemôžem vidieť seriáli s českým dabingom, neuveriteľne ma rozčuľuje. Je neznesiteľné ako všetci kričia, pritom v origináli herci až šepkajú. Potom má celý seriál úplne inú atmosféru. Takže, čo je nadabované, to nepozerám.“

Seriáli však musia mať titulky, angličtina nie je jej silnou stránkou.

„Po anglicky rozumiem len hav a mňau. Istý čas som si myslela, že pozeraním seriálov v angličtine sa ju aj naučím, no mám, čo robiť s čítaním titulkov, takže nič z toho,“ smeje sa Chýlková.

Nástrahy natáčania

O mesiac bude mať premiéru nový český film Chata na predaj, kde Chýlková stvárnila jednu z hlavných úloh.

V súvislosti s každým novým filmom si rada zaspomína aj na ten prvý.

Iná láska so slovenským režisérom Dušanom Trančíkom je drámou, no Ivana Chýlková si spomína najmä na jednu scénu, ktorej vznik sa dá zaradiť skôr ku groteske.

„Je tam jedna scéna, kde vchádzam do chalupy a narazím hlavou do zárubne. Točili sme to asi dvadsaťkrát. Už som mala doudierané celé čelo. Olepovali tú zárubňu vankúšikmi a ja som stále dookola do nej vrážala a Dušan Trančík stále opakoval, že je to málo autentické.“

Namiesto Francúzska Osrblie

Dušan Trančík herečku obsadil do jej vôbec prvého filmu.

„Prvýkrát ma oslovil ako prváčku na VŠMU, ale napokon sa to nepodarilo. Druhá ponuka od neho prišla v čase, keď som mala ísť so školou hrať naše absolventské predstavenie na festival do Francúzska. Dostať sa v v roku 1985 na západ bola veľká vec, ale vtedajší šéf katedry sa rozhodol, že ja nikam nepôjdem, lebo by som nevhodne reprezentovala školu, že zostávam v Čechách. Lenže do toho prišla ponuka robiť film Iná láska, a tak moji spolužiaci išli na západ a ja na východ do Osrblia. Zle to nedopadlo.“

Ľudia ju fascinujú

Momentálne má oceňovaná herečka rozrobenú prácu pre divadlo, v jednej hre bude účinkovať aj so svojim manželom Janom Krausom.

Vo filme ich však už zrejme nikdy spolu neuvidíme.

„Janík veľmi nechce hrať, jeho to nebaví. Čakať, natáčať... Hovorí mi, že je na to príliš mladý a netrpezlivý.“

Ivana Chýlková každú novú úlohu berie so zvedavosťou, je vnímavá k ľuďom okolo seba, od každého si vezme niečo, čo neskôr využije v novej postave.

„Ľudia ma fascinujú, vlastne ich pozorovanie je taká moja celoživotná príprava na herecké úlohy.“