Na Jahodnej sa konajú nelegálne preteky motoriek, polícia o nich nevie

Ľudia sú bezradní, vadí im hluk, motocyklistom zas olej a klince na ceste.

28. jún 2018 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Hlučné a rýchle motocykle na ceste medzi Košicami a Jahodnou trápia chatárov z okolia a vodičov áut, ktorí úsekom prechádzajú.

„Toto je už neúnosná situácia, ktorá trvá možno aj pätnásť rokov. Polícia nás, ktorí tu bývame, ignoruje, nerieši dianie na ceste. Motorkári nám znepríjemňujú bývanie v inak príjemnom prostredí. Trpíme hlukom, nebezpečnou jazdou ohrozujú vodičov áut či cyklistov,“ vraví pani Ivana.

Tvrdí, že motorkári sa organizujú v skupinkách, len aby si mohli zajazdiť a zrejme aj zasúťažiť.

„Majú spoločné štarty. Pravidelne voláme políciu. Ale, viete, kým prídu, oni stoja niekde na odpočívadle. Hliadka odíde a opäť sú na ceste. Už nevieme čo robiť. Medzi motorkármi sú policajti. Dokonca sme mali stretnutie na polícii na Rampovej ulici, kde nám povedali, že policajtov pošlú častejšie. To asi situáciu nevyrieši,“ dodáva Ivana.

Dokonca sa údajne stretli aj s vyhrážkami, že im môžu zhorieť chaty.

Jazdia aj za peniaze

Zajazdiť si na serpentínach prichádzajú milovníci adrenalínu na dvoch kolesách z celého východu.

Priznáva to aj jeden z motorkárov.

„Jasne, že sa tam nelegálne preteky motoriek organizujú. To nie je žiadne tajomstvo. Ani to nie je nijako zakázané. Kto dokáže, že ide o preteky? Môže ísť maximálne o vyššiu rýchlosť. Buď sa ide na rýchlosť, teda ide o to, kto má silnejší stroj a je zručnejší, ale jazdí sa aj o peniaze. Jahodná je ideálny priestor, sú tam krásne klenuté zákruty a dvojprúdovka smerom hore,“ povedal nám jeden z motorkárov.

Na otázku, či sú medzi nimi aj policajti, priznal, že áno: „Iste sa nájdu, majú voľno, chcú si zajazdiť.“

Vďaka tomu majú aj včasné informácie o príchode policajných hliadok.

