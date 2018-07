Grátis advokát: Nepýtal by som nájomné 900-tisíc, ale aj dva milióny

Advokát Peter Nízky zastupuje školu v spore s ministerstvom.

3. júl 2018 o 0:00 Marián Kizek

KOŠICE, SNINA. Advokát Peter Nízky s trvalým pobytom v Snine a so sídlom svojej advokátskej kancelárie v Humennom začal v januári 2018 zastupovať SOŠ Dobšiná v spore s ministerstvom školstva kvôli jej pracovisku v Sečovciach.

Prečítajte si tiež: Meganájomné za školu a vyhrážky županovi Trnkovi. Kto je v pozadí?

Podľa podpísanej zmluvy to pre školu robí zadarmo.

„Zákon o advokácii mi umožňuje, aby som bezplatne zastupoval túto školu, lebo nemajú peniaze. Je to moje slobodné rozhodnutie. Ak budeme úspešní, moje trovy konania mi zaplatí protistrana a školu to nebude stáť ani cent. Tento rok som mal už 50 prípadov, v ktorých som poskytol právnu radu zadarmo,“ argumentuje Nízky.

Prečo si škola z Dobšinej vybrala tak geograficky vzdialeného právnika?

„Oslovila ma pani riaditeľka Krivanská, lebo sa špecializujem na správne právo. Odporučila ma jedna jej priateľka. Nebudem hovoriť, kto to bol. Dohodol som sa s riaditeľkou na zmluve, urobili sme určité úkony a v jednom prípade sme už boli úspešní,“ opisuje advokát.

Tvrdí, že nepozná a ani nikdy nevidel konateľku S1 Beátu Pandovú, s ktorou má škola podpísanú zmluvu o prenájme jej priestorov pre elokované pracovisko v Sečovciach.

Nízky: Každý vidí len 900-tisíc, a nie 230 Rómov

„Zmluva o nájme je jeden problém a zmluva o zlikvidovaní školy, kde ju bránim voči vydaným rozhodnutiam, je niečo úplne iné. Vás trápi len táto zmluva, no prečo vás netrápi, že 230 Rómov zo špinavej osady za Sečovcami môže chodiť do tejto školy? Naučili sa jesť, piť a umývať a dokonca dostanú aj výučný list. Prečo sa neopýtate ich? Každého trápi len 900-tisícová nájomná zmluva ročne. Ja na mieste pani riaditeľky by som takú zmluvu podpísal, pýtal by som aj 2 milióny! Je to adekvátne za to, že kto sa stará o 230 Rómov. Ich otázku nikto nechce riešiť, každý vidí len tých 900 000 eur,“ vyjadril svoj názor právnik.

Cena nájomného za priestory v Sečovciach vo výške 29,4 €/m² prevyšuje napríklad aj nájomné v košických obchodných centrách, zaujímalo nás preto, či by si on pre svoju kanceláriu takéto priestory prenajal za rovnakých podmienok.

