Na košickom Lorinčíku rastie čierna stavba, úrady sa prizerajú

Útvar hlavného architekta požadoval škrtnúť garáž. Aj tak už stojí.

9. júl 2018 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

KOŠICE.V novej štvrti v Lorinčíku rastie čierna stavba. A to aj napriek tomu, že o nej vedia stavebný úrad, Slovenská stavebná inšpekcia aj košický magistrát.

Ako vysvetlil šéf komunikačného oddelenia magistrátu Jozef Marko, stavebník sa pustil do stavby rodinného domu na Čergovskej ulici skôr,ako nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť.

„Následne stavebný úrad postupom, ktorý upravuje stavebný zákon, zastavil stavebné konanie rozhodnutím a vyzval stavebníka k zastaveniu prác,“ povedal Marko.

Zneplatnené stavebné povolenie bolo vydané 27. apríla.

Dnes však už napriek tomu stojí hrubá stavba.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na stavbe sa pracovalo aj v posledných dňoch

V utorok okolo obeda sme na stavenisku zastihli jedného robotníka, ktorý nevedel nič o tom, či má vlastník nehnuteľnosti Marián Kostač k stavbe vydané povolenie.

„Prišiel som sem urobiť svoju prácu. Keď chcete vedieť niečo k povoleniam, musíte sa obrátiť na pána Kostača,“ povedal.

S majiteľom sme sa pokúšali spojiť, aby vysvetlil, ako je možné, že dom stojí aj bez stavebného povolenia. Neúspešne.

To, že na stavenisku vládne čulý pracovný ruch, nám potvrdil aj ďalší robotník, ktorý pracoval pri susednom dome.

„Dnes a včera (pondelok a utorok – pozn. red.) tu nebolo vidno skoro nikoho. Predchádzajúci týždeň tu bolo viac robotníkov. Možno vedeli, že sa budú o stavbu zaujímať médiá, preto tu neboli,“ zažartoval stavbár.

„Neviem si predstaviť, že by niekto začal so stavbou takého rozsiahleho domu bez toho, aby nemal všetky potrebné potvrdenia. Neviem, či je to nevedomosť, odvaha alebo drzosť.“

V hre sú legalizácia i búranie

Podľa informácií z magistrátu požiadal stavebník 24. mája stavebný úrad na Západe o dodatočné povolenie stavby.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5EHM na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5EHM na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone