Marinčina by potešilo, ak by Calder Cup priviezli aj do Košíc

Titul oslávil s priateľkou aj rodičmi. V Toronte si rád zájde na basketbal či bejzbal.

7. júl 2018 o 0:00 Patrik Fotta

Hráči Toronta Marlies oslavujú zisk Calder Cupu.(Zdroj: SITA/AP)

Písmo: A - | A + 0 0 KOŠICE. Hokejový obranca Martin Marinčin si po vydarenej sezóne v zámorí už užíva oddych v rodných Košiciach. Na Slovensko sa vrátil so svojím premiérovým majstrovským titulom, ktorý sa mu podarilo získať s tímom Toronto Marlies v AHL. Oslavy po zisku Calder Cupu boli v Toronte, ktoré je hokejovým mestom výnimočné. Vzhľadom na to, že hráči dostanú na jeden deň pohár len pre seba, je možné, že sa objaví aj v Košiciach. Spokojný so sezónou môže byť Marinčin aj po individuálnej stránke. V 52 zápasoch základnej časti zaznamenal 4 góly a 16 asistencií, navyše si pripísal 35 plusových bodov. Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

V play-off potom pridal ďalších sedem bodov (1+7). „Keďže sa nám podarilo vyhrať pohár, sezónu hodnotím ako veľmi úspešnú. Navyše sme pokorili viacero tímových rekordov. Pre mňa osobne to bolo tiež veľmi pozitívne, pretože mi toho dala táto sezóna veľmi veľa," povedal Martin Marinčin. Prežíval zvláštne pocity Kanada, ktorá je považovaná za kolísku hokeja, má veľmi vášnivých fanúšikov, čo sa prejavilo aj na oslavách titulu.

