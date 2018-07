Súd pustil Boržu na slobodu, prokurátor podal sťažnosť

Za mrežami strávil 18 rokov, odsedieť si má 23-ročný trest.

9. júl 2018 o 12:45 (aktualizované 9. júl 2018 o 14:53) Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Okresný súd Košice II v pondelok vyhovel žiadosti Dušana Borženského, prezývaného Borža, o jeho podmienečné prepustenie na slobodu.

Za mrežami strávil 18 rokov, odsedieť si má celkovo 23-ročný trest.

Prokurátor podal voči rozhodnutiu súdu sťažnosť.

Borženský preto zatiaľ zostáva za mrežami, prípadom sa bude zaoberať krajský súd.

Borženský, v minulosti označovaný ako boss košického podsvetia, bol odsúdený za spolupáchateľstvo v prípade troch vrážd.

Skúšobná doba sedem rokov

Boržu podmienečne prepustili s najdlhšou možnou skúšobnou dobou 7 rokov.

Uplynula zákonom stanovená minimálna doba trestu, teda tri štvrtiny. Pôvodný koniec trestu mal nastať až v roku 2023.

Zaručilo sa za neho Občianske združenie Maják nádeje, kladný posudok mu dal aj ústav na výkon trestu.

Borža pred súdom vyhlásil, že sa za 18 rokov vo väzení polepšil.

"O jeho správaní vypovedá obsiahle hodnotenie väzníc o jeho pobyte, kde sa vraj správal na požadovanej úrovni. Nezneužíval ani dominantné postavenie voči spoluväzňom. Viackrát bol dokonca disciplinárne odmenený. Momentálne je vedúcim izby a pristupuje k tomu zodpovedne. Samovzdeláva sa v oblasti ekonomiky, píše knihu. Ani raz počas výkonu trestu nebol potrestaný," uviedla sudkyňa.

Borženský teda splnil podmienky pre podmienečné prepustenie.

Súd hodnotil aj stav prevýchovy odsúdeného.

Znalec z odboru psychológie preveril jeho osobnosť, stupeň intelektu, agresivity a prípadných deviácií, teda či dokáže tlmiť negatívne prejavy.

Súd zaujímal stupeň prevýchovy s prihliadnutím na závažnosť jeho trestnej činnosti.

Podľa posudku je schopný začleniť sa do spoločnosti a pokračovanie trestu by nemalo zásadný vplyv na jeho ďalšiu prevýchovu.

Sudkyňa: To, čo urobil, bolo ohavné

"Rozhodnutie bolo ťažké, to, čo v minulosti urobil, bolo ohavné. Za to mu bol udelený súhrnný trest 23 rokov," uviedla sudkyňa.

Boržovi povedala, že dostal právo na slobodu, že dostáva šancu, aby sa odpichol z dna.

Doplnila, že vzhľadom na charakter trestnej činnosti nie je Borženskému verejná mienka naklonená, napriek tomu súd prihliadol na jeho správanie, postoje, na to, že údajne cíti výčitky svedomia.

Súd uveril tomu, že sa zmenil k lepšiemu a má schopnosť preciťovať vinu. Fyzickú a verbálnu agresivitu má údajne v norme.

Chce sa venovať rodine

Po prepustení sa Borženský chce venovať priateľke a dcére.

Povedal, že by rád pomáhal aj v rámci spomínaného občianskeho združenia.

"Bude dôležitá podpora blízkych, zároveň mu môže pomôcť OZ Maják nádeje a to aj pri hľadaní práce. Účel trestu bol dosiahnutý a je pripravený viesť riadny život. Ako člen protispoločenskej skupiny mal vplyvné miesto, ale tie kruhy, v ktorých pôsobil, už dnes nie sú aktívne, neexistujú," povedala sudkyňa.

Boržova dcéra Simona po verdikte súdu uviedla: "Vôbec som to nečakala. Strašne som verila a podarilo sa. Pevne verím, že čochvíľa budeme spolu a bude si užívať slobodu. Pôjdeme na dovolenku na Kanáre. Prokurátor bol svojím spôsobom zaujatý, podal sťažnosť, čo sa mi nepáčilo, ale beriem na to ohľad. Som vďačná senátu za toto rozhodnutie. Otec po prepustení pôjde do zahraničia. Neviem, čo tam bude robiť, je to na ňom. Ja pôjdem s ním všade, aj na kraj sveta."

O tom, či Borženský pôjde na slobodu, rozhodne napokon teda až krajský súd.

Fakty Na súhrnný 23-ročný trest bol Borženský v minulosti odsúdený za spoluúčasť na vraždách Jána Kromku a Karola Kolárika.

Priznal sa k objednávke vraždy kosovského Albánca Fadila Pasjaču z roku 2000, pričom uzavrel dohodu o vine a treste s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Okresný súd Košice I ju v marci tohto roka schválil, pričom upustil od uloženia súhrnného trestu vzhľadom na predchádzajúci výnimočný trest v prípade uvedených dvoch vrážd. (tasr)