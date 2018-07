Pediatrička s dlhoročnou praxou v službe nafúkala vyše dve promile

Na svoj ďalší osud čaká za mrežami.

10. júl 2018 o 12:14 (aktualizované 10. júl 2018 o 15:10) Klaudia Jurkovičová, Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. Košická polícia prijala v pondelok večer oznámenie o podozrení, že lekárka ordinuje v ambulantnej pohotovostnej službe pod vplyvom alkoholu.

Policajná hliadka bola vyslaná na miesto preveriť oznámenie.

To sa dychovou skúškou potvrdilo, službukonajúca lekárka v čase služby „nafúkala“ 0,98 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,04 promile.

Policajti ju ako podozrivú zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky zadržali a následne eskortovali na policajné oddelenie.

"Toho času sa podozrivá osoba nachádza v cele policajného zaistenia. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, vykonáva procesné úkony a zabezpečuje dôkazy potrebné na vznesenie obvinenia podozrivej osobe," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

U nich slúžila prvýkrát

Lekárka slúžiaca na detskej pohotovosti na Národnej triede 27 mala s prevádzkovateľom pohotovosti, spoločnosťou LSK Plus, s. r. o., podpísanú zmluvu podľa obchodného zákonníka. Na jej základe bola rozpísaná do služieb.

„Pani doktorka je poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti, na ktorého sa vzťahuje povinnosť slúžiť. Bola rozpísaná do služieb na celý mesiac, ako sa to štandardne rozpisuje. Ešte do minulého týždňa slúžila u organizátora LSPP Toryská. Nevedela som o žiadnych problémoch, u nás slúžila prvýkrát,“ hovorí konateľka spoločnosti LSK Plus, s. r. o, Valéria Vasiľová.

Kto dal na políciu podnet, že lekárka slúži pod vplyvom alkoholu, to nevie ani Vasiľová.

„Ja vlastne ani nemám informácie o tom, čo sa stalo. Policajti tam vošli bez toho, aby mňa ako konateľku, respektíve poskytovateľa ambulantnej pohotovostnej služby, upovedomili. Nebyť toho, že mi zavolajú z vedľajšej ambulancie, aby som zabezpečila službu, o ničom neviem. V prvom rade mali upovedomiť mňa, že berú lekára a ambulancia zostáva prázdna.“

Udalosť sa stala v pondelok krátko pred deviatou večer, do konca pohotovostnej služby zostávala hodina.

„Dokončenie služby sme zabezpečili iným lekárom. Keďže bola rozpísaná do služieb počas celého mesiaca, dnes je už nahradzovaná inými lekármi.“

Nemala dôvod na podozrenie

Vasiľová vysvetľuje, že ak je lekárka schopná dopoludnia slúžiť vo svojej ambulancii a poobede príde do služby na pohotovosť, nemá dôvod ju upodozrievať, že sa opije.

„Ak má niekto podozrenie z nadužívania návykovej látky, môže dať podnet na preskúmanie zdravotnej spôsobilosti. Pri potvrdení podozrenia zriaďovateľ - VÚC rieši ďalšie fungovanie lekára.“

Nad náhodnými kontrolami na požitie alkoholu až doteraz neuvažovali: „Tie sa robia, ak je na to nejaký dôvod. Ak chcete počuť, že dám pred každou službou lekárom a sestričkám fúkať, tak to nemôžem urobiť, lebo si k tomu musím privolať policajtov,“ hovorí konateľka Valéria Vasiľová.

Išlo o skúsenú lekárku

Opitá lekárka má takmer tridsaťročnú prax, dve atestácie z pediatrie a rodičia malých pacientov si jej prácu pochvaľovali.

„Nie som jasnovidec a neviem predpokladať, kedy niekto z nás zlyhá. Môže sa to stať každému, ale dúfam, že nie v službe, pretože by sme si mali dávať pozor, aby sme neohrozovali zdravie našich pacientov.“

