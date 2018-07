Štartuje nová druholigová sezóna. Aj so šiestimi tímami z východu

Poprad zabojuje o Fortuna ligu, záchranu nespomína nik.

20. júl 2018 o 0:00 Róbert Andrejov, Daniel Dedina, Juraj Ščerbík

Erik Streňo (vľavo) zamieril z Prešova do Popradu. V druhej lige bude čeliť aj Tatranu.(Zdroj: FK Poprad)

KOŠICE. Zápasom Lokomotíva Košice - Petržalka v piatok odštartuje druholigový ročník 2018/19.

Spomedzi regiónov v ňom bude mať najpočetnejšie futbalové zastúpenie východ Slovenska.

Reprezentovať ho bude šesť zástupcov, čo je v porovnaní s vlaňajškom nárast o jeden klub.

V týždni, počas ktorého vypuknú boje o majstrovské body, sme nahliadli do kuchyne východoslovenských tímov.

1. FC Tatran Prešov

Prešovčania sa po dvoch rokoch účinkovania medzi slovenskou elitou vracajú do druhej najvyššej súťaže.

„Celá príprava smerovala k tomu, aby sme boli pripravení na začiatok súťaže. V poslednom súboji sme si vyskúšali stropkovské prostredie a tamojšiu atmosféru,“ zbilancoval prípravné obdobie tréner Tatrana Anton Mišovec.

Duel s Balmazújvárosom maďarská strana odriekla.

Celkovo dosiahli Šarišania v príprave tieto výsledky: Krompachy 3:0, Trebišov 1:1, Mezőkövesd 0:6, Kechnec 8:0, Nový Targ 0:0, B. Bystrica 3:3.

V hráčskom kádri došlo k zemetraseniu.

Skončilo jedenásť hráčov, viacerí z nich posilnili konkurenčné prostredie.

Katona s Dupkalom odišli do Bardejova, Streňo s Grešákom do Popradu, Špyrka do Pohronia.

V klube sa rozhodli dať šancu ďalším talentovaným odchovancom, príp. hráčom, ktorým nie je prešovský dres z minulosti cudzí.

Z dorastu Slovana Bratislava pribudol Spišiak Kočík, zo Zlatých Moraviec Košičan Micovčák, zo Stropkova Špilár.

„Chceli sme vyskúšať aj iné varianty nových hráčov, ale cudzinci neukázali potrebnú kvalitu a zistili sme, že na dané posty máme porovnateľné riešenie z vlastných zdrojov,“ tvrdí Mišovec.

Asistentom trénera naďalej zostáva Marián Prusák a vypomáhať v tejto funkcii bude aj Jozef Džubara, ktorý bude zároveň viesť juniorku.

Prešov otvorí sezónu dvoma domácimi zápasmi.

Hneď na úvod ho čaká derby s nováčikom z Lipian.

Štadión v Stropkove, kde bude Tatran doma, prechádza rekonštrukciou.

Na tribúne boli nainštalované sedačky, zveľaďuje sa interiér a prebudováva sa zázemie.

O konkrétnom tabuľkovom umiestnení zatiaľ reč nebola, má sa tak stať po 6. kole.

FK Poprad

Podtatranci patria medzi najväčších ašpirantov na postup do Fortuna ligy, v očiach mnohých sú favoritom číslo jeden.

