Nagy: Teším sa na bláznivých fanúšikov, ale šampionát je ešte ďaleko

3. aug 2018 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Najproduktívnejším hráčom slovenskej hokejovej reprezentácie na posledných majstrovstvách sveta bol s desiatimi bodmi Košičan Ladislav Nagy.

Slováci však aj napriek jeho veľmi dobrým výkonom skončili v základnej skupine. Na štvrťfinále čakajú slovenskí hokejisti od roku 2013.

Na nasledujúcom domácom šampionáte sa bude od zverencov trénera Craiga Ramsayho s určitosťou očakávať minimálne postup do vyraďovacej fázy.

Závisieť to však bude najmä od kvality kádra.

Medzi jeho hlavné opory by mal patriť aj Ladislav Nagy, pre ktorého bude nasledujúca sezóna poslednou v kariére.

Ak sa mu budú vyhýbať zranenia a potvrdí svoje herné kvality, pozvánka do národného tímu by ho nemala obísť.

Chcel skončiť, dcérka ho presvedčila

Na šampionáte v Dánsku ušiel slovenskému výberu postup do štvrťfinále len tesne.

„Ako mužstvo sme neskutočne dreli v každom jednom zápase. Postup do vyraďovacej časti sme si skomplikovali hneď v prvom zápase, pretože dostať vyrovnávajúci gól deväť sekúnd pred koncom sa nesmie stávať. Potom sme navyše nešťastne prehrali po predĺžení. Keby sme Čechov porazili, myslím si, že celý šampionát by bol pre nás iný a trúfam si povedať, že by sme postúpili zo skupiny. V play-off je to potom už o jednom zápase. Ak by nám vyšiel, ideme ďalej a hráme o medaily. Teraz sa už o tom ťažko hovorí,“ povedal Ladislav Nagy.

Aj napriek tomu, že košickému odchovancovi individuálne vyšiel šampionát na výbornú, bol rozhodnutý s kariérou skončiť.

„Priznám sa, že ja som na to vôbec nepozeral, či mi majstrovstvá vyšli alebo nie. Ja som si ten šampionát užíval, ale na druhej strane som už mal hokeja po celej sezóne dosť. Bol som skoro rozhodnutý, že nebudem ďalej hrať. Mám už na to aj roky. Potom som ale išiel s rodinou na dovolenku a tam sme sa porozprávali. Malá Peťka ma ešte chce vidieť hrať, takže ešte rok zahrám,“ uviedol Nagy.

Z vypredaného amfiteátra mal radosť

Budúcoročné majstrovstvá sveta, ktoré hostia Bratislava a Košice, budú pre všetkých slovenských hokejistov obrovskou motiváciou.

„Čo sa týka mňa, zatiaľ je ešte veľmi skoro o tom hovoriť. Uvidíme, ako sa mi bude dariť a či ma oslovia tréneri. Dôležité je, aby som bol zdravý a potom je všetko otvorené, ale samozrejme by som veľmi rád reprezentoval Slovensko,“ skonštatoval Nagy.

Predošlý domáci šampionát v roku 2011 nevyšiel Slovákom podľa predstáv, keď tím nabitý hviezdnymi hráčmi nedokázal postúpiť zo základnej skupiny.

„Myslím si, že organizačne bol ten šampionát zvládnutý perfektne a fanúšikovia boli skvelí. Síce nám to nevyšlo, pretože doma sa hrá veľmi ťažko, ale atmosféra bola neuveriteľná. Sledovali sme aj dianie v Košiciach, kde bol vypredaný amfiteáter a všetci pozerali hokej. Bolo to super.“

Teší sa na elektrizujúcu atmosféru

Podľa rodáka z košickej Šace bolo veľmi správne rozhodnutie presunúť Slovákov na základnú časť do Steel Arény.

„Je to skvelé, že to tak organizátori spravili, keď to bolo pred tým v Bratislave a teraz sa bude hrať v Košiciach. Máme tu bláznivých fanúšikov a podľa mňa tu bude ešte lepšia atmosféra, než bola v Bratislave. Fanúšikovia môžu prísť či už z Michaloviec, Vranova alebo ďalších miest. Som presvedčený o tom, že v Steel Aréne bude elektrizujúca atmosféra,“ povedal Nagy.