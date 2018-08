Košičania nedovolili firme začať stavbu parkoviska

Keď sa stavbári vrátia, sú odhodlaní zabrániť im v práci aj fyzicky.

7. aug 2018 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Odpor obyvateľov blokov na Ludmanskej 1 a Palárikovej 2 v Košiciach voči výstavbe privátneho parkoviska s 12 miestami na súkromnom pozemku začína gradovať.

Vybudovať sa ho chystajú na rohovej zeleni oboch ulíc s ôsmimi stromčekmi (majú byť vyrúbané a nahradené výsadbou na inom mieste).

Parkovacie miesta sú podľa projektu schválené tak, že krajné sa od fasády bytovky na Ludmanskej nachádzajú iba 1,5 metra. V prípade Palárikovej je to len niečo menej ako tri metre.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Burdiga: Ľudia sú rozhorčení

„V piatok došlo k tomu, že sa tam v dopoludňajších hodinách dostavili pracovníci zo stavebnej firmy aj s nákladným autom, ktorí chceli začať so zemnými prácami pre budúce parkovisko,“ informoval Henrich Burdiga z iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent – občianska neposlušnosť, na ktorého sa nedávno obrátili obyvatelia s prosbou o pomoc.

Keď dorazil v piatok na miesto, už tam nikto z firmy nebol.

„Tamojší ľudia sú rozhorčení. Rozprával som sa s viacerými. Zhodli sa na tom, že keď nie je možné cestou úradov zamedziť výstavbe parkoviska, nezostáva im nič iné, len že keď zo stavebnej firmy prídu opäť, sú odhodlaní fyzicky im zabrániť vo výstavbe. Parkovisko tam nechcú jednak preto, že by prišli o zeleň a parkovacie miesta majú byť situované v bezprostrednej blízkosti okien bytov,“ vysvetlil Burdiga.

Obyvateľ: Povedal som im, že nie je najšťastnejšie začať

Potvrdil to aj obyvateľ Ludmanskej 1 Ladislav Egry, ktorý si pôvodne myslel, že na miesto v piatok dorazil vlastník pozemku. Až z rozhovoru vyplynulo, že ide iba o vykonávateľa zemných prác.

„Povedal som mu, že nie je najšťastnejšie začať teraz robiť a mali by to pozdržať, lebo je to na prokuratúre a na magistráte sme už odovzdali petíciu s 1 082 podpismi. V oboch prípadoch ide o našu snahu dosiahnuť zrušenie stavebného povolenia. Povedal som mu, nech počká, že si skočím do bytu po papiere, ktorými to preukážem. Keď som sa za chvíľu vrátil, ten pán ani auto tam už neboli. Potom sa už, chvalabohu, nikto neobjavil cez víkend ani v pondelok,“ popísal nám Egry.

Neprizvanie na konanie považujú za nezákonné

Burdiga zdôraznil, že petíciu podpísala drvivá väčšina obyvateľov lokality, takže tu nejde o prípad, keď zvykne byť polovica za a polovica proti.

Poukázal aj na to, že tu ide o biznis, lebo na privátnom pozemku fyzickej osoby vznikne súkromné parkovisko, ale pre zabezpečenie prístupu k nemu prídu obyvatelia o dve parkovacie miesta pre invalidov v správe EEI. Ležia na pozemku, ktorého časť mesto prenajalo vlastníkovi parcely, na ktorej má parkovisko vzniknúť.

Ten má na výstavbu vydané stavebné povolenie Špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie mesta Košice (v marci 2017) a kladné stanoviská z magistrátu, mestskej časti Juh aj dopravnej polície.

„Územné rozhodnutie aj stavebné povolenie však boli vydané bez toho, aby boli tamojší obyvatelia prizvaní ako účastníci územného alebo stavebného konania,“ upozornil Burdiga.

Obrátili sa na prokuratúru

O tom, že sa má priamo pod oknami blokov stavať, sa podľa Egryho majitelia bytov dozvedeli len teraz v máji a náhodou, keď si sused všimol inzerát na internete o predaji pozemku aj so stavebným povolením na parkovisko.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5FSW na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5FSW na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Predplatné na 4 týždne 4 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone