Najprv zabudli vymeniť obrubníky, teraz sekajú nový asfalt

Košičania hovoria o kocúrkove.

9. aug 2018 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Na jednom z chodníkov, ktorý vedie popri ceste od Steel Arény smerom ku kruhovej križovatke Moldavská, sa objavil nový asfalt.

Sedliacky rozum vraví iné

Vyasfaltované chodníky majú veľa dier - kanálové vpusty či hydranty sú hlboko pod úrovňou nového asfaltu.

Niektoré sú dokonca krivé a zalepené asfaltom.

„Hotové kocúrkovo, toto je príklad toho, ako by sa to robiť nemalo. Už starí sedliaci vedeli, že ak sa niečo robí, musí sa to spraviť poriadne. Nuž, žijeme v divnej dobe, sedliacky rozum hovorí iné,“ vraví tamojší obyvateľ, ktorý má celé nepodarené dielo pod oknami.

V dierach sa objavili aj plastové fľaše, aby si na nich niekto náhodou nevytkol členok.

Mesto sa bráni, že všetko bude v poriadku. Práce, na ktoré vyčlenilo 1,6 milióna eur, vraj ešte nie sú hotové.

„Všetky tzv. diery v miestach hydrantov, vpustov sa budú výškovo upravovať so zálievkou škár, aby sa eliminoval dopad klimatických vplyvov. Všetky stavebné práce, ku ktorým sú výhrady, sú v štádiu realizácie a nie sú ukončené,“ reagoval na naše otázky Miroslav Sambor z magistrátu.

Magistrát tvrdí, že nebol čas

Už predtým sa zniesla kritika na asfaltovanie chodníkov, pri ktorom nechali na mieste staré a obité obrubníky. Ľudia sa však ozvali a už sa to opravuje.

