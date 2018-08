Košické kúpaliská hovoria o najslabšej sezóne za posledné roky

Leto je ako na hojdačke.

12. aug 2018 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

KOŠICE. Dve mestské a jedno súkromné kúpalisko hovoria o najslabšej sezóne za posledné roky.

Čísla návštevnosti sa konečne po katastrofálnom júni a podpriemernom júli zlepšujú.

Správcovia kúpalísk dúfajú, že zatiaľ horúci august prinesie k bazénom ešte viac ľudí.

V júni prepad návštevníkov až o 60 percent

Ako uviedol námestník riaditeľa pre správu majetku a investícií spoločnosti TEHO Štefan Ferencz, mesiace jún a júl boli na nedávno zrekonštruovaných kúpaliskách Červená hviezda a Mestská plaváreň z pohľadu návštevnosti podpriemerné.

Dokonca sa prebiehajúca sezóna javí ako najslabšia za posledné roky.

Správca mestských kúpalísk totiž zaznamenal medziročný prepad návštevnosti o približne 15 percent.

„V júni to bolo až o 60 percent a v júli o 4 percentá. Pritom treba ale uviesť, že návštevnosť za júl 2017 bola podpriemerná. V priebehu sezóny samozrejme sledujeme tak príjmovú, ako aj nákladovú stránku prevádzky, avšak bolo by predčasné hodnotiť celkovo sezónu z tohto pohľadu. Všetko závisí od toho, ako sa bude situácia vyvíjať do jej konca,“ uviedol Ferencz.

Príčinu tohto poklesu vidí zástupca správcu v nepriaznivom počasí.

