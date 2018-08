Žirková hlavnou trénerkou Young Angels v extralige

Asistentmi budú Radko Dvorščák a Ján Hricko.

13. aug 2018 o 19:55 Patrik Fotta

KOŠICE. Extraligové družstvo Young Angels Košice povedie v nasledujúcej sezóne Zuzana Žirková, ktorej budú asistentov robiť Radko Dvorščák a Ján Hricko.

Káder bude zložený prevažne z junioriek, ktoré skúsenosťami doplnia Petra Bartánusová a Beáta Jassová.

Zatiaľ nie je jasné, či budú basketbalistky Young Angels domáce zápasy hrávať v Angels aréne alebo v športovej hale na Bernolákovej ulici.

Všetko záleží od toho, ako dopadne schôdza mestského zastupiteľstva v septembri, kde sa bude rokovať o budúcnosti dlhoročného domovského stánku Good Angels Košice.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hodená ryba do vody

Trénerka basketbalistiek Young Angels Zuzana Žirková, ktorá vlani ukončila mimoriadne úspešnú hráčsku kariéru, sa na novú rolu teší.

„Bude to pre mňa niečo úplne nové, ale veľmi sa na to teším. Pri Peťovi Jankovičovi som trochu pričuchla k tomuto remeslu v reprezentácii. Verím, že dievčatám mám čo ponúknuť a dúfam, že mi to na oplátku vrátia. Verím, že časom by to mohlo fungovať,“ povedala pre Korzár Zuzana Žirková.

Nad ponukou trénovať Košice, v ktorých strávila prevažnú väčšinu svojej kariéry, dlho neváhala.

„Keďže robím celý svoj život basketbal, bola som rozhodnutá, že pri ňom chcem ostať aj po skončení hráčskej kariéry. Som hodená ryba do vody a pevne verím, že viem dobre plávať,“ skonštatovala Žirková.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5G5H na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5G5H na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Predplatné na 4 týždne 4 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone