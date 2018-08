Policajného funkcionára súdia, že sexuálne obťažoval kolegyňu

Policajta postavili mimo službu, jeho kolegyňu preložili na iné oddelenie.

16. aug 2018

KOŠICE. Okresný súd Košice I sa tento týždeň začal zaoberať prípadom sexuálneho obťažovania na pracovisku.

Obvineniu zo zločinu sexuálneho násilia čelí Gabriel z obce v okrese Košice-okolie.

Žalovaného trestného činu sa mal dopustiť ako vysoký funkcionár jedného z košických obvodných oddelení PZ SR.

Nútil ju ukojiť ho rukou

Policajt sa mal zločinu sexuálneho násilia dopúšťať od septembra 2015 do októbra 2017.

Podľa znenia obvinenia v nepravidelných časových intervaloch vyhľadával osobnú blízkosť svojej podriadenej Andrey s cieľom uspokojenia svojich sexuálnych potrieb.

Proti jej vôli sa jej neprimerane dotýkal, chytal ju za rameno aj krk a to aj za použitia fyzického násilia. Zároveň sa o ňu obtieral telom aj pohlavným údom a slovne ju nabádal k sexuálnemu styku a iným sexuálnym praktikám.

Obvinenie obsahuje niekoľko konkrétnych udalostí, ktorých sa mal Gabriel na pracovisku voči Andrei dopustiť.

Napríklad počas obedňajšej prestávky mal kolegyni, keď stála pri umývadle, zozadu chytiť ľavú ruku a vytočiť ju za chrbát. Následne si mal svojou druhou rukou rozopnúť nohavice, vytiahnuť pohlavný úd a násilím ho vsunúť do Andreinej pravej ruky.

Tú potom držal svojou rukou a masturboval so slovami: "Trošku, len trošku, potrebujem to." Skončil až po ejakulácii, ktorú vykonal do umývadla. Gabriel tak mal konať aj napriek tomu, že ho kolegyňa opakovane prosila, aby prestal.

