Počas výročia okupácie odhalia pamätník Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici

Matka zavraždenej hovorí o pätolízačoch.

20. aug 2018 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Februárová tragédia z Veľkej Mače, pri ktorej boli zavraždení novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová, bude mať v Košiciach svoje pietne miesto.

Výtvarník Peter Kalmus v týchto dňoch dokončuje pamätník mladej dvojici, ktorý bude umiestnený v parčíku na začiatku Južnej triedy, v blízkosti Kostola sv. Ducha a domova dôchodcov.

Ako vysvetlil autor, pietne miesto bude mať symbolicky tvar hrobu, v jeho strede bude trávnatá plocha a vygravírovaný známy portrét Jána a Martiny.

Okrem ďalších detailov bude na ňom umiestnený QR kód, po ktorého načítaní napríklad mobilným telefónom sa dostane verejnosť na webovú stránku s informáciami o živote dvojice, ale aj okolnostiach ich smrti.

Tá nie je dodnes vyriešená.

Odhalenie na výročie okupácie

„Pamätník bude verejne odhalený v utorok o 18.00 hodine a o hodinu neskôr má byť v neďalekom kostole aj svätá omša za zavraždenú dvojicu a tiež obete okupácie z roku 1968. V deň 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa ubehne presne polroka od ohavnej vraždy mladého páru, ktorý mala čakať spoločná budúcnosť a láska. Namiesto toho položili svoje životy,“ povedal Kalmus.

Posledné práce na pomníku chce autor realizovať až v pondelok popoludní, pretože sa obáva, že by mohol byť pomník poškodený.

„Po skúsenostiach z provizórnym pamätníkom pri Vedeckej knižnici je tu riziko, že by mohol byť aj tento symbolický pomník v parčíku terčom útokov. Či je to na truc, z pomsty alebo nenávisti, neviem, no v spoločnosti jednoducho rastie frustrácia. V tomto prípade nechceme riskovať, aby to ohrozilo jeho slávnostné odhalenie,“ uviedol.

Prídu aj rodičia zavraždenej dvojice

Svoju účasť na odhalení potvrdila aj matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová.

„Okrem mňa prídu aj Jankovi rodičia. Vážim si, že ľudia nezabúdajú, hoci každý deň sa stretávam aj s obrovskou zlobou ľudí, ktorú si vybíjajú na Jankovi a Martine. Stále mi chodia nenávistné listy, čítam to aj na internete. Preto som rada za každý dobrý úmysel a tak vnímam aj túto udalosť v Košiciach.“

Matka Martiny stále verí, že aj napriek negativite niektorých ľudí väčšina pochopila, čo sa na Slovensku deje.

„Janko na to všetko upozorňoval vo svojich článkoch. Smrťou oboch sa všetko len potvrdilo. Preto verím, že nezomreli nadarmo. Stále sa nájde pár Ficových pätolízačov, ktorí sa budú napríklad vyhrážať, že oblejú ich pamätník nejakou farbou. Chýba im ľudskosť a výchova.“

(zdroj: Michal Lendel)