Posily košických hádzanárov Antl a Guzy budú hrať zadarmo

KOŠICE. Hádzanársky klub Crows Košice myslí na postup do slovenskej extraligy a tomu zodpovedá aj posilnenie mužstva.

Najnovšími posilami Košičanov sa stali bývalí reprezentanti Radoslav Antl a Vladimír Guzy.

Zaujímavosťou na ich príchode do košického tímu je fakt, že v novom pôsobisku budú hrať zadarmo.

"Ambíciu vrátiť hádzanú do Košíc sme začali plniť založením tímu, ktorý sa prakticky okamžite prebojoval do baráže o extraligu. V nej sme síce postup nevybojovali, no to ešte posilnilo naše odhodlanie. Aj preto sme oslovili ďalších hráčov, ktorí chcú pomôcť košickej hádzanej. Obaja sledovali naše výsledky v minulej sezóne a rozhodli sa vypočuť svoje srdcia," uviedol prezident klubu Filip Fabišík.

Antl: Návrat je pre mňa poctou

Antl začiatkom roka 2017 ukončil reprezentačnú kariéru, na klubovej scéne sa ešte predstaví v rodnom meste.

"Návrat do Košíc je pre mňa poctou. Práve tam som sa naučil hrať hádzanú. Vrátil by som sa do Košíc aj skôr, no nebolo kam a tak som skúsenosti odovzdával v Prešove či Japonsku. Behal som po svete a teraz som šťastný, že sa môžem vrátiť," uviedol Antl.

Guzy: Zahraničné ponuky mi nevyhovovali

V ideálnom veku 29 rokov prichádza do Košíc Vladimír Guzy.

"Zahraničné ponuky mi nevyhovovali a ochotne som sa rozhodol vrátiť domov k rodine. Veľmi rád pomôžem Košiciam vrátiť sa do extraligy," uviedol Guzy, ktorého do Košíc prilákala nielen hádzaná, ale aj zaujímavá pracovná príležitosť.

Podľa Fabišíka by Antl a Guzy nemali byť poslednými veľkými menami na súpiske košických "vrán".