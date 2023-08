Vašo Patejdl: Elán končí, ale naše pesničky budú žiť ešte dlho (archívny rozhovor)

Spevák zomrel vo veku 68 rokov.

Vo veku 68 rokov zomrel hudobník a spevák VAŠO PATEJDL, bol spoluzakladateľom skupiny Elán.

"S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán Vašo Patejdl," napísala skupina Elán na svojej facebookovej stránke.

V jednom z posledných rozhovor pre Korzár hovoril Patejdl o tom, ako Elán oslávi päťdesiatku. Spevák tiež vyjadril teóriu, že končí len živé hranie kapely.



Bude turné a v rámci neho aj košický koncert na konci novembra skutočne posledný?

– Ja len zopakujem, čo povedal Jožo, 20. decembra, čo je dátum posledného koncertu tohto turné v Prahe, odchádza alebo končí v kapele Elán. Tým pádom si neviem predstaviť, že by Elán fungoval bez neho. Takže pravdepodobne áno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zomrel hudobník a spevák Vašo Patejdl Čítajte

Žiadne návraty? Veď Elán už skoro pravidelne ohlasoval koniec a vždy sa vrátil späť.

– To je otázka na Joža, ja môžem povedať len to, čo povedal on. Je pravda, že Jožo to hovorí už niekoľko rokov. Aj som mu vyčítal, že to nikdy neurobil. Presne kvôli tomu, že potom tomu ľudia prestanú veriť a budú to brať ako reklamný ťah. Koniec koncov aj my sa musíme zariadiť, tiež potrebujem vedieť, či budú na budúci rok koncerty. A keďže viem, že nebudú, tak si môžem naplánovať inú prácu.

Jožo Ráž vyhlásil, že odchádza, ale kedysi ste z kapely prvý odišli vlastne vy, čo spôsobilo, že Elán chvíľu nebol.

– Elán svojím spôsobom pol roka neexistoval. Ja som odišiel k 1. 1. 1985 a tým pádom sa prvá základná zostava Elánu rozpadla. Až po pár mesiacoch za mnou prišli chlapci s tým, že oni by chceli Elán obnoviť. Keďže sme mali dohodu, právo na značku mal Jožo a ja a potom, keď prišiel Jano, tak aj Jano, tak potrebovali môj súhlas. My sme sa nerozišli v zlom, naopak, zostali sme kamaráti, len ja som mal iné predstavy o tom ako žiť a tvoriť. Vtedy som samozrejme súhlasil. V priebehu toho pol roka, roka vznikla nová zostava Elánu.

Ako bude vyzerať posledné turné, ktoré sa začína už o pár dní.

– Koncertov bude pätnásť. Začíname 28. augusta v Banskej Bystrici. Už pol roka pracujeme na vizualizácii toho, čo bude na scéne. Točia sa videá, pripravuje sa grafika a my aranžujeme. Na tomto turné pribudnú tri vokalistky, sláčiky a zostávajú aj dychári, bude nás na pódiu celkom veľa. Od začiatku augusta sme skúšali hudobnú stránku a tento týždeň sme v športovej hale v Ostrave, kde už stojí celá scéna a všetko skúšame aj so svetlami a videom. Je to úplne nový program, skúšky sú dôležité. Režisér, technika, je tam špeciálna zostava na svetlá, zvuk, video. Okolo nás je dvadsať ľudí, ktorí sa musia zosynchronizovať, aby to fungovalo ako jedna veľká šou.

Na čo sa môžu fanúšikovia tešiť?

– Celé to bude taká retrospektíva, z každej platne, každej udalosti tam bude jedna skladba. Začíname našou účasťou na Lýre v roku 1979 s pesničkou Bláznivé hry, cez Kaskadéra a všetky ostatné míľniky. Bude tam spomenutý môj odchod, Jožova havária, koncert v Carnegie Hall aj súčasnosť, keď zaznie jedna pesnička z nového albumu, ktorý práve nahrávame.

Budú sa fanúšikovia hnevať, že sa nejaká z ich milovaných piesní do programu nevošla?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C5GKA M5GKA na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP