Košice požiadali o definitívne stopnutie preletov vrtuľníkov

Školiace stredisko Slovak Training Academy tvrdí, že lietať budú ďalej.

25. aug 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Prelety vrtuľníkov nad obytnými časťami mesta a priľahlými obcami hnevajú stovky ľudí. Tí sa sťažujú na magistráte, aby s tým niečo urobili.

Konajú aj starostovia, no zatiaľ neúspešne.

Hoci predstavitelia školiaceho strediska pilotov vrtuľníkov Slovak Training Academy (STA) sľubovali, že urobia maximum, aby odklonili lety a znížili hluk, podľa obyvateľov nastal pravý opak.

Ľudia už žiadajú o pomoc hasičov aj starostov

Helikoptéry, na ktorých momentálne cvičia budúcich pilotov z Afganistanu, rušia nočný pokoj.

„Volala nám pani, ktorá sa sťažovala na helikoptéry a či s tým nevieme niečo urobiť, pretože nevie spať. Žiaľ, my nemáme takéto kompetencie, poradili sme jej, nech sa sťažuje starostovi a ten nech koná,“ vravia hasiči.

Prečítajte si tiež: Sťažnosti na vrtuľníky neutíchajú. Vyrušovali vraj len náhodou

Nasrdený je aj starosta Hodkoviec Gabriel Sobota.

„Vyslovujem nespokojnosť občanov obce ako aj svoju nespokojnosť s hlukom, ktorý spôsobuje lietajúci vrtuľník v denných aj v nočných hodinách. Mohlo byť okolo 21.50 hodiny, uložili sme dieťa spať a vrtulník lieta. Jeho silný motor hučí a ruší spánok detí aj dospelých. Krúžil po oblohe medzi Paňovcami, Hodkovcami a Nováčanmi, pričom nešlo o prelet, ale pravdepodobne o výcvik,“ tvrdí starosta Hodkoviec.

Pridáva sa aj Dávid Hudák, ktorý nám napísal, že po medializácii sa možno situácia pre obyvateľov Pereša či Barce trochu zlepšila, ale vrtuľníky sa presunuli inde.

"Bývam v Šemši a každý druhý deň od 20. do 24. hodiny nám nad domom lieta vrtuľník. Pomaly sa presúva, otravne hučí. Nie sme neobývané územie. Rozumiem, že piloti potrebujú trénovať, ale prečo nad domami a do polnoci? Je leto a chceme mat otvorené okná, čo nejde. Písal som už do STA, odpoveď som nedostal. Ignorujú všetkých,“ vysvetľuje Hudák.

Mesto: Nedodržali sľub

Po prvotných sťažnostiach obyvateľov sa do riešenia situáciu pustilo mesto.

Zatiaľ neuspelo, preto sa rozhodlo konať ráznejšie.

Prečítajte si tiež: Firma sľubuje, že nízke prelety vrtuľníkov nad Košicami už nebudú

„Trváme na tom, aby výcvikové stredisko dodržalo sľub a zastavilo prelety vrtuľníkov nad obytnými zónami v meste. Po osobnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň a nenaplnenom prísľube z tohto stretnutia, lety vrtuľníkov nad obytnými zónami pokračovali aj v uplynulých dňoch,“ vysvetľuje šéf komunikačného referátu magistrátu Jozef Marko.

Dodáva, že námestník primátora Martin Petruško (Smer) pritvrdil.

„Poslal preto predstaviteľom Slovak Training Academy oficiálnu žiadosť o zastavenie letov. Upozornil ich, že mesto Košice sa obráti na Dopravný úrad v Bratislave, aby zo zákona preveril výcvikové lety. Obťažovanie obyvateľov mesta hlukom helikoptér je z pohľadu vedenia mesta neprijateľné a výcvik niekoľkých vojenských pilotov sa nesmie diať na úkor niekoľko desiatok tisíc obyvateľov Košíc,“ uzavrel Marko.

V noci lietať neprestanú

Súkromná firma trénuje nočné lety s budúcimi pilotmi z Afganistanu.

