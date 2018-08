Na krytej plavárni si robia bezdomovci zo záchodov umyvárku

Umývajú si vlasy, holia sa, rozbíjajú zariadenie, nechávajú po sebe spúšť.

30. aug 2018 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Veľkým problémom košickej krytej plavárne sú bezdomovci.

V zime sa tam chodia ohriať, počas celého roka umývať.

Využívajú na to sociálne zariadenia vo vestibule plavárne, ktoré sú určené pre návštevníkov.

Niektorí sú krotkí, na iných volajú políciu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po hygiene bezdomovcov majú ostatní smolu

Riaditeľ staromestskej plavárne Vladimír Hlivák hovorí, že už toho majú dosť a vystavia im stopku.

„Návštevníci plavárne nemôžu doplácať na to, že sem niekto príde a nechá v sociálnych zariadeniach bordel. Oni si síce na to zvykli, my to však už tolerovať nebudeme,“ vraví Hlivák.

Prečítajte si tiež: Osvetlenie košickej krytej plavárne nevyhovuje, musia ho vymeniť

Dodáva, že hlavne v zimných mesiacoch chodievajú využívať hygienické zariadenia.

„Vtedy sa využitie toalety spája s hygienickou potrebou, umývaním. Urobia veľký neporiadok, neraz zničia príslušenstvo. Po nich už nie je možné toaletu navštíviť, musíme ju poupratovať. Dokážu to urobiť veľmi rýchlo. Reakcia bez stálej SBS nie je nikdy dostatočne efektívna,“ vysvetľuje V. Hlivák.

Bezdomovci sa podľa neho umývajú od pol pása hore v umývadle.

„Umyjú si vlasy, hlavu a dokonca celé telo. My máme v záchodoch aj mydlá, takže si ich ani nosiť nemusia. Tie sú však určené pre návštevníkov. Na utretie používajú papierové uteráky, ktoré potom nahádžu na zem. Viete, v umývadle sa nedá slušne umyť.“

Problém nastáva, keď príde väčšia skupina, pretože jeden drží dvere a ostatní sa snažia rýchlo umyť.

Potom za sebou nechávajú na podlahe potopu.

„Mali sme tu už všeličo. Sociálne priestory niektorí využívajú aj na sex, to sa však netýka bezdomovcov, ale niektorých návštevníkov.“

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5GSH na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5GSH na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Predplatné na 4 týždne 4 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone