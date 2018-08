Varholíková, zodpovedná za smrť štyroch ľudí, je už na slobode

Väzenskou bránou prešla po pol desiatej.

28. aug 2018 o 9:48 (aktualizované 28. aug 2018 o 11:10) Michal Lendel, TASR, kla

BUDAPEŠŤ, KOŠICE. Slovenskú občianku Evu Varholíkovú Rezešovú po šiestich rokoch odňatia slobody v utorok podmienečne prepustili z budapeštianskeho väzenia na slobodu.

Dcéra zosnulého oceliarskeho magnáta Alexandra Rezeša si odpykávala trest za dopravnú nehodu na maďarskej diaľnici z roku 2012, spôsobenú pod vplyvom alkoholu a s následkom štyroch obetí.

Odsúdená pred vypršaním dvoch tretín výkonu trestu požiadala budapeštiansky súd o podmienečné prepustenie prostredníctvom svojho obhajcu.

Súd 17. júla vyhovel žiadosti na základe toho, že väzenkyňa sa správala vzorne, dodržiavala prísne pravidlá pri výkone trestu a nemala žiadny konflikt so spoluväzenkyňami.

Hovorca Celoštátneho veliteľstva zariadení pre výkon väzby Zoltán Orosz poznamenal, že odsúdená trávila posledných 24 hodín v prepúšťacej väzenskej cele, v ktorej mala už menej prísny režim - mohla si napríklad obliecť vlastné šaty.

Potvrdil, že prepúšťací proces prebehol štandardne.

Krátko po pol desiatej

Slovenka prešla na slobodu väzenskou bránou II. objektu Ústavu na výkon väzby hlavného mesta na Ulici Ignáca Nagya o 09.35 h.

Pred bránami väznice ju čakala jej matka a mladšia dcéra, ktoré prišli bielym vozidlom so šoférom zhruba hodinu pred prepustením.

Dnu ich nepustili a tak ostali vonku v aute.

Udalosť sledovali desiatky maďarských a slovenských novinárov.

Na ich otázky matka Varholíkovej Eva Rezešová neodpovedala.

Varholíková so slnečnými okuliarmi na očiach sa pred bránami väznice objala s matkou aj dcérou.

So sklonenou hlavou potom mlčky nasadla do pristaveného auta a s mamou a dcérou spoločne odišli.

Probačný dohľad

Súd, ktorý rozhodoval o podmienečnom prepustení Varholíkovej, nariadil Košičanke probačný dohľad.

Známy advokát Ivan Vanko predpokladá, že prepustená Varholíková sa nebude musieť hlásiť probačnému úradníkovi v Maďarsku, ale sudca určil tento dohľad v mieste jej trvalého bydliska.

„Ak by kvôli tomu mala chodiť do Budapešti, považoval by som také rozhodnutie súdu za šikanózne,“ povedal.

Doplnil tiež, že zákaz šoférovania by jej mal platiť na celom území EÚ, teda aj na Slovensku.

Tragická nehoda

Varholíková, jazdiaca pod vplyvom alkoholu, narazila 21. augusta 2012 na maďarskej diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do vozidla značky Fiat Punto.

Na mieste v ňom zahynuli traja ľudia.

Ďalšia žena v horiacom aute utrpela ťažké poranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.

Odvolací súd pre okolie Budapešti ju odsúdil 11. septembra 2014 na deväť rokov väzenia.

Trestný senát sprísnil rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého si mala Slovenka odpykať iba šesť rokov.

Súd uznal Košičanku za vinnú z trestného činu jazdy pod vplyvom alkoholu.

Okrem sprísnenia sadzby odňatia slobody jej sprísnil aj zákaz riadenia motorových vozidiel z pôvodných piatich na osem rokov.

Podľa verdiktu odvolacieho súdu ju bolo možné podmienečne prepustiť z väzenia po uplynutí dvoch tretín výkonu trestu.

Správu budeme aktualizovať.