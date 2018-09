Tri politické subjekty odstupujú od podpory Polačeka v Košiciach

Dôvodom sú medializované podozrenia.

3. sep 2018 o 11:28 (aktualizované 3. sep 2018 o 14:46) Róbert Bejda, Michal Lendel, TASR

KOŠICE. Hnutia OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár a strana Zmena zdola odstupujú od podpory Jaroslava Polačeka, ktorý chce v novembrových komunálnych voľbách kandidovať na košického primátora.

Dôvodom sú medializované podozrenia, ktoré podľa nich doteraz dostatočne nevysvetlil.

Informoval o tom hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky, ktorý hovorí o porušení dôvery zo strany kandidáta.

"To, že Jaroslav Polaček nám pri rokovaniach nepovedal o závažnej veci, akou je vedenie trestného oznámenia proti jeho osobe, považujeme za neprijateľné," zdôraznil Bystriansky.

Ďalší postup oznámia v najbližších dňoch.

Podporu SaS zatiaľ nestratil

Okrem týchto troch politických subjektov deklarovali v máji podporu Polačekovi aj strany SaS a KDH.

Polaček zatiaľ nestratil podporu SaS, ktorá nechce robiť žiadne unáhlené rozhodnutia.

„Na Slovensku platí prezumpcia neviny až do odsúdenia, takže z trestnoprávneho hľadiska je pán Polaček nevinný. Otázkou je, či ho to poškodzuje politicky tak, aby sa vzdal kandidatúry na post primátora mesta Košice. Necháme to na jeho zrelé uváženie,“ píše strana vo svojom vyjadrení.

SaS naznačila, že podané trestné oznámenie môže súvisieť s kompromitačnou kampaňou, ktorú vedú proti Polačekovi jeho konkurenti.

„Dôrazne odmietame prax trestných oznámení, ktoré nemajú iný cieľ, ako len poškodiť kandidátov – a je nám jedno, z akých politických táborov pochádzajú,“ uzatvára stanovisko.

Prokuratúra: Podľa vyšetrovateľa sa skutok nestal

K trestnému oznámeniu, ktoré na Polačeka podala jeho manželka počas prebiehajúceho rozvodového konania, kde sa sporia o starostlivosť o malého syna, sa vyjadril hovorca krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko.

„Trestné oznámenie podané J. P. bolo 17. 4. 2018 odstúpené Okresnému riaditeľstvu PZ SR v Košiciach. Vyšetrovateľ 15. 5. 2018 začal trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Podrobnosti trestného oznámenia ako aj skutku, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, uvádzať nebudeme vzhľadom na povahu skutku,“ povedal hovorca.

Ako doplnil, trestné stíhanie bolo začaté iba vo veci, teda nebolo nikomu vznesené obvinenie.

„Po vykonanom vyšetrovaní 22. 8. 2018 predložil vyšetrovateľ prokurátorovi uznesenie o zastavení trestného stíhania s tým, že sa nestal skutok, pre ktorý je vedené trestné stíhanie. Toto uznesenie nie je právoplatné, takže nebudeme uvádzať, aké vyšetrovacie úkony boli vo veci vykonané. Dozorujúci prokurátor rozhodnutie vyšetrovateľa preskúma a rozhodne o ďalšom postupe,“ uzavrel Filičko.

Polačeková popiera zapojenie do politického boja

Polačeková pre Denník N potvrdila, že na svojho manžela, s ktorým je v rozvodovom konaní, podala trestné oznámenie vo veci podozrenia zo sexuálneho zneužívania ich syna.

„Vo veci bude rozhodovať prokuratúra v Košiciach,“ povedala slová hovorcu Filička.

Manželka opozičného kandidáta vylúčila, že by bolo jej podanie súčasťou politického boja.

„Mojím osobným záujmom matky je výhradne chrániť bezpečie môjho syna,“ uviedla Denníku N.

Doplnila tiež, že nemá vedomosť o tom, akým spôsobom unikli informácie o tejto rodinnej záležitosti.

Polačeková odmietla zatiaľ komentovať, či bola ona sama obeťou násilia svojho manžela.

Správu budeme aktualizovať.

Posledné dni na podanie kandidačných listín Komunálne voľby budú v sobotu 10. novembra a kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom hlasovania. Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov či strany, ktoré ich navrhujú, majú posledných niekoľko dní na podanie kandidačnej listiny pre novembrové komunálne voľby. Termín vyprší 11. septembra. Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

