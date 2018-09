Príbeh bežkyne v balerínkach pokračuje, má prvé bežecké tenisky

Annamária začína behávať s trénerom.

3. sep 2018 o 13:05 Monika Almášiová

MOLDAVA NAD BODVOU. Forrest Gump z Moldavy. Trinásťročnej Annamárii, ktorá vyhrala bežeckú súťaž s balerínkami na nohách, kamaráti už inak ani nepovedia.

Prezývka jej prischla po tom, čo riaditeľka centra voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou zverejnila fotografiu z pretekov na sociálnej sieti.

Annamária vyhrala ešte v júni prvé miesto v behu na 750 metrov.

Konkurovali jej vyšportované dievčatá v patričnom športovom úbore.

Ona ich obehla o pol kola a prítomných svojím výkonom prekvapila.

„Porazila najlepšie moldavské atlétky. Na nohách mala balerínky! Bolo to neskutočné," hovorí Mária Tóthová, riaditeľka CVČ CVrČek v Moldave nad Bodvou, ktoré preteky Beh pre zdravie spoluorganizovalo.

Balerínky sa rozpadli

Annamária žije v skromných podmienkach s mamou a šiestimi súrodencami.

Učí sa na jednotky a dvojky, má rada matematiku aj telesnú výchovu.

Beháva rada, najmä dlhšie trate, no to, že má taký veľký talent, netušil až do pretekov nikto.

Na otázku, prečo si na bežeckú súťaž obula práve balerínky, odpovedá, že nič iné vtedy nemala poruke.

Dnes sú už víťazné balerínky na smetisku, rozpadli sa.

Nové tenisky

Počas slávnostného otvorenia nového školského roka dostala skromná slečna svoje prvé bežecké tenisky v živote.

Zasponzoroval ich syn riaditeľky CVČ Patrik Tóth.

„Od septembra jej CVČ CVrČek vytvorí aj možnosť trénovať pod dohľadom trénera a zlepšovať sa vo výkonoch. Ja aj moji kolegovia, a s nami celé Slovensko je pripravené mladej talentovanej bežkyni pomôcť. Vieme, že to bude práca navyše a vieme aj to, že nemusí byť ani úspešná. Záleží hlavne na Annamárii, jej rodičoch a ich participácii,“ dodala riaditeľka.

Zriadia jej účet

Fotografia má k dnešnému dňu viac ako 170 000 pozretí a vyvolala búrlivú diskusiu o podpore sociálne znevýhodnených talentovaných detí.

V prípade Annamárie sa pomoc kúpou tenisiek nekončí.

„Momentálne pracujeme na vytvorení transparentného účtu v prospech Annamárie,“ hovorí riaditeľka.

Vyzbierané peniaze budú použité na rozvíjanie bežeckého talentu mladej Moldavčanky.

V pondelok popoludní sa šiestačka stretne aj s prezidentom Andrejom Kiskom.