Kiska najprv odprevadil do školy svoje deti, potom prišiel do Košíc

V metropole východu ho vítali davy žiakov.

3. sep 2018 o 12:57 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Na hlavu štátu sa čaká.

Presvedčili sa o tom aj žiaci zo Základnej školy (ZŠ) Staničná v Košiciach.

Do školy prišli síce už ráno, ako sa patrí, prezident Andrej Kiska však dorazil až okolo 10.25 hodiny.

Asi sa učil dobre, keď je prezident

Na školskom dvore ho vítali stovky detí zoradené podľa tried.

Najzvedavejší boli prváčikovia, ktorí osobu prezidenta ešte veľmi nevnímajú.

Vedeli však, že ide asi o veľmi dôležitého človeka, keď boli všade policajti.

„On bude asi super, keď má takú ochranku. Ako vo filme, aj drôtiky do uší majú. Aj ja by som to chcel raz robiť. To musí byť zábava a dobrodružstvo,“ poznamenal pred príchodom Kisku jeden z prvákov.

Tí sa na školu zjavne tešili, hoci na niektorých tvárach bolo vidieť menšie obavy.

Každopádne mali otvorenie školského roka spojené s netradičnou návštevou.

„Ja sa do školy veľmi teším, už mám všetko nakúpené. Perečník aj tašku. Teším sa na krúžky a možno aj na matematiku a telesnú. Škôlka mi chýbať nebude,“ vraví prváčka Vanda Hodinová.

Na otázku, či už niekedy prezidenta videla, odvetila: „Nie, nikdy v živote. Teším sa na neho. Asi mohol byť dobrý žiak, keď je prezident.“

S Kiskom si tľapkali

Potom prišla kolóna vozidiel aj s prezidentom.

Keď vošiel Andrej Kiska na školský dvor, ozval sa obrovský potlesk. Deti burácali, výskali, každý si chcel dať s prezidentom „päťku“, teda tľapnúť si.

Niektorým sa to podarilo, iní aspoň cvakali mobilmi.

Sklamané boli aj niektoré učiteľky, keďže sa prezident vybral opačným smerom.

„No do čerta,“ vzdychla si jedna z nich.

Kiska s viacerými deťmi a rodičmi prehovoril niekoľko slov, pohladkal deti a potom sa vybral k mikrofónu.

Riaditeľka školy Eva Pillárová na úvod zdôraznila, že je najvyšší čas začať školský rok a zasadnúť do lavíc.

„Naša škola oslavuje tento rok 55. výročie založenia, pripravujeme oslavy a som rada, že k nám zavítal aj pán prezident,“ vraví Pillárová.

Zdôrazňoval potrebu ovládať cudzie jazyky

Po zvukoch štátnej hymny sa slova ujal prezident.

Oslovil žiakov, rodičov aj učiteľov.

Zdôraznil potrebu vzdelania a kvalitného školstva.

„Dnes nastupuje do školy takmer 700-tisíc žiakov a študentov na celom Slovensku. Keď som ráno odprevádzal svoje deti do školy, videl som, že sa tešia. Hoci mi celý týždeň vraveli, že to tak nie je, bolo to na nich vidieť. Opäť sa stretnú s kamarátmi, spolužiakmi aj učiteľmi. Keď som prišiel sem, vidím opäť šťastné deti. Táto škola sa venuje jazykom. Tie sú veľmi dôležité. Sme malá krajina a ak sa chcete v živote presadiť, musíte ich ovládať,“ povedal prezident prítomným.

Poukázal aj na bývalého absolventa tejto školy a bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka, ktorý súhlasne prikývol.

Učiteľom Kiska povedal, že to, čo robí naše školstvo dobrým, sú práve oni.

„Nielen naučia, ale aj formujú osobnosti. Majú v rukách to najcennejšie, vzdelanie. Preto je pre nás dôležitá budúcnosť, aby sme urobili reformu školstva.“

Na záver si Kiska pozrel na školskom dvore krátke vystúpenia žiakov školy a potom sa vybral do jej útrob.

Navštívil niekoľko tried, rozprával sa s učiteľmi, podával si ruky s deťmi.

Niektorí si chceli spraviť selfie, na čo prikývol.

