Neriešia sa zásadné problémy rómskej komunity, vyhlásil Kiska v Moldave

Hrubá sila nikdy nepomôže, povedal.

3. sep 2018 o 18:37 SITA

MOLDAVA NAD BODVOU. Počet Rómov na Slovensku dosahuje takmer desať percent obyvateľov, no časť politikov ako by si nechcela pripustiť, že sa neriešia zásadné problémy tejto komunity.

Povedal to v pondelok prezident Andrej Kiska po návšteve Moldavy nad Bodvou.

Stretol sa s vedením mesta a občanmi a v sprievode ombudsmanky Márie Patakyovej zavítal aj do komunitného centra Čierne srdce v rómskej osade na Budulovskej ulici, kde žije okolo 800 Rómov, pričom v jedenásťtisícovom mestečku ich žije okolo 4 000.

Navštívil aj základnú a materskú školu, ktorá má 500 rómskych žiakov.

Hrubá sila problémy nevyrieši

„Tu v Moldave mi nedá nepovedať, že sila, hrubá sila nikdy nevyrieši základné rómske problémy – nedostatočné vzdelanie, nízku hygienu v osadách, neochotu mnohých zamestnávateľov prijímať Rómov do práce. Zriadenie nezávislej, skutočne nezávislej policajnej inšpekcie je v dnešnej modernej dobe absolútna povinnosť, nevyhnutná podmienka, aby si polícia mohla začať budovať znova dôveru,“ povedal Kiska v súvislosti s tým, že v roku 2013 v osade policajti pri zásahu zranili viacerých Rómov.

Prezidenta mrzí, že poznáme riešenia mnohých problémov rómskej komunity, existujú mnohé projekty, ale akosi nie sme schopní ich presadiť do praxe.

Zdôraznil, že existujú viaceré základné okruhy a za prvý označil predškolskú a školskú prípravu.

Podľa jeho slov by deti mali absolvovať dva až tri roky predškolskej prípravy.

„Reforma školstva stále nefunguje. Musíme nájsť cestu, ako riešiť problémy v takej osade, akú som navštívil. Ak deti vyrastajú bez vody, bez elektriny, bez základných hygienických návykov, ak ich rodičia v živote nepracovali, čo z nich vyrastie?“ povedal Kiska.

Zdôraznil, že si váži prácu rómskeho splnomocnenca, no vyslovil presvedčenie, že tieto problémy by mal riešiť podpredseda vlády, pretože toto je problém, ktorý sa týka školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva.

„Nedávajme hlavy do piesku, riešme tento problém. Desať percent obyvateľov je obrovské číslo. Som presvedčený, že každé jedno dieťa musí mať šancu, bez ohľadu na to, akej je farby pleti, vierovyznania. Dajme im šancu, zaslúžia si to,“ povedal Kiska.

Patakyová hovorila o pilotných projektoch

Ombudsmanka Patakyová uviedla, že je súčasťou jej práce chodiť do terénu a stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za riešenia a doložila, že videla viacero takých rómskych osád ako na Budulovskej.

Podľa Patakyovej sú naštartované viaceré pilotné projekty, napríklad Škola otvorená všetkým, no ďalej sa v nich nepokračuje, lebo chýbajú systémové opatrenia, ktoré by to zabezpečili.

Vieme pomôcť v komunitných centrách deťom, no treba pracovať aj s rodičmi z rómskej komunity a riešiť ich zamestnávanie, povedala.

„Predškolská povinná príprava detí od troch rokov najmä z rómskych komunít je žiaduca, lebo by im pomohla dohnať deficit spôsobený nepodnetným domácim prostredím,“ uviedla.

Ako povedala, v pondelok chcela upozorniť najmä na deti, ktoré treba dostať do lepšej životnej pozície tak, aby boli schopné sa vymaniť z generačnej chudoby, pretože "ak dovolíme, že deti nebudú pripravené do školy, nebudú participovať na úplnom vzdelaní, neuplatnia sa na trhu práce, tak stratíme ďalšiu generáciu a to, myslím, by sme nekonali múdro,“ povedala Patakyová.

Primátor: Bola to pragmatická návšteva

Primátor Moldavy Slavomír Borovský na margo návštevy prezidenta a ombudsmanky uviedol, že to nebola len reprezentatívna, ale aj pragmatická návšteva, počas ktorej hovorili najmä o problémoch Rómov, vzdelávania a samosprávy.

Rómsky problém označil za prierezový a doložil, že treba nastaviť reformu školstva, ale aj verejnej správy tak, aby prispeli k riešeniu.

„My sme ukázali, ako toto mesto žije. Toto mesto chce byť vzorom, ako sa dajú riešiť aj do budúcna problémy, veď v našom meste žijú denno-denne spolu Slováci, Maďari i Rómovia,“ povedal Borovský.

Dodal, že mesto sa chce zbaviť negatívneho tieňa po zásahu policajtov v rómskej osade a podľa neho treba za tým urobiť hrubú čiaru a začať nanovo.

