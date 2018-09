Smršť napáchala škody, o strechy prišli ľudia aj psí hotel

Búrka lámala stromy, zaplavilo ulice aj pivnice.

4. sep 2018 o 14:39 Kristián Sabo

KOŠICE. Výdatné búrky z pondelka na utorok v Košickom kraji zamestnali stovky ľudí.

Na mnohých miestach kvôli valiacej sa vode, strhnutým strechám či zatopeným pivniciam zasahovali hasiči.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Strecha visela na kábloch elektrického vedenia

V Trstenom pri Hornáde búrka poškodila viacero striech rodinných domov.

Na opustenej budove na Mlynskej ulici dokonca strechu odfúklo na elektrické vedenie.

Prečítajte si tiež: Po búrkach ostali popadané stromy aj zaplavené pivnice

„Išlo o výdatnú búrku, ktorá spôsobila škody viacerým obyvateľom obce. Poškodené sú strechy na viacerých domoch, dokonca aj na stavbe pri futbalovom ihrisku. Popadali nám tu stromy a v utorok napoludnie sme s hasičmi riešili, ako uvoľniť prietok vody popod mostík, aby mohla odtiecť. Upchali ju konáre. Na Mlynskej ulici dopoludnia zasahovali hasiči. Škoda zatiaľ vyčíslená nie je, monitorujeme situáciu,“ povedal nám starosta obce František Bartko.

„Pri zásahu na Mlynskej ulici bola plechová strecha zavesená na elektrickom vedení. Najprv sme požiadali elektrikárov o odpojenie prúdu a potom pomocou rozbrusovačky sme strechu dali dole z káblov,“ vysvetľuje operačný dôstojník hasičov Roman Keruľ.

V Buzici poškodilo cestu aj chodníky

Problém mali aj v obci Buzica v okrese Košice-okolie.

Prečítajte si tiež: Horeli dva domy, auto, spadol strom, zaplavilo aj pivnicu

„Naša obec je kopcovitá, voda sa liala. Máme poškodenú cestu pri cintoríne, aj viacero chodníkov. Šesť rodinných domov malo v pivnici vodu. Mali sme však šťastie, že búrka trvala asi desať minút, ak by to bolo dlhšie, bola by to katastrofa. Cez obec išla voda vo výške asi desiatich centimetrov. Zalialo okolité lúky a polia,“ vysvetľuje starosta obce Jozef Mohňanský.

Dodal, že aj keď cez dedinu prešla veľká voda, je šťastím, že sa nikto nezranil.

„Zaznamenali sme len škody na cestách a chodníkoch, tie sme odhadli na 3 000 eur. Vyťahujeme žumpy, voda už opadla. Situácia je momentálne stabilizovaná,“ vysvetlil J. Mohňanský.

video //www.youtube.com/embed/pjTamC4GG3E

Osadníci čerpali vodu z karavanov

Starosta Veľkej Idy Július Beluscsák varoval pred búrkou obyvateľov aj prostredníctvom sociálnych sietí.

„Nevyzeralo to dobre, našťastie, voda nenapáchala v našej obci veľké škody. Dostala sa do jedného príbytku, mali sme problém s elektrinou.“

Problém s vodou však zaznamenali obyvatelia osady, ktorí žijú v maringotkách.

Keďže si v strechách urobili diery a vývod komínov, voda sa dostala dovnútra.

Nikto sa však nezranil a aj v tejto obci voda opadla.

video //www.youtube.com/embed/ZC_Q-jox-Ak

Hasiči pílili a čerpali

Podľa hasičov v Košickom kraji v súvislosti s búrkou bolo potrebné zasiahnuť v šestnástich prípadoch.

„Zasahovali sme v Ždani, kde okolo 19.30 hodiny veterná smršť pováľala stromy na cestu. Odstránili sme ich pomocou motorových píl a porezané uložili mimo vozovky. Strom spadol aj v Košiciach na Kukučínovej ulici, blokoval cestu a taktiež sme ho spílili,“ vravia hasiči.

Prečítajte si tiež: Východ zasiahli silné búrky, v okolí Košíc spôsobili záplavy

Rušná noc pokračovala a hasiči boli privolaní na Rumanovu ulicu, kde taktiež spadol strom na cestu.

Ďalšie stromy popadali v Čani na Novej a Gyňovskej ulici.

Dopravu blokoval aj spadnutý strom cez cestu v Haniske.

Stromy spadli aj na Kostolianskej ceste a na ulici Obrody v Košiciach.

Na Čingovskej ulici spadol rovno pred vchod do bloku.

Kým jedni pílili stromy, ďalší hasiči smerovali do Buzice. Tam prívalová voda začala zatápať dom.

„Keď sme prišli na miesto zásahu, majiteľ nehnuteľnosti spoločne so susedmi odčerpávali vodu a čistili kanál. Keďže voda klesala, zasiahli sme v inom dome, kde bola voda v pivnici vo výške asi pol metra. Pomocou čerpadla sme ju postupne odčerpali, následne sme sa presunuli k ďalšej nehnuteľnosti, kde bola voda v pivnici. Dosahovala výšku približne dvoch metrov.“

video //www.youtube.com/embed/d86XBNR7Fhw

Psí hotel zostal bez strechy

Výjazdy hasičov neustávali, spadnuté stromy pílili v Rešici v okrese Košice-okolie, v obciach Leles a Kožuchov v okrese Trebišov a v Kráľovskom Chlmci.

V bytovom dome vo Veľkej Ide sa objavila voda v pondelok po 21. hodine.

Hasiči však zachraňovali aj psíkov v Ždani, kde búrka strhla strechu na psom hoteli. Hasiči ju odstránili a útulok prekryli plachtami.

Žiaden pes nebol zranený.

"Bola to chvíľa a boli sme bez strechy. Prišli však hasiči a pomohli. Psíky sú v poriadku, kúpili sme materiál a ideme strechu opraviť. Nebola veľká, vietor strhol asi odhadom 8 metrov štvorcových plochy,“ povedala nám majiteľka psieho hotela.