Šéf slovenských záhradkárov: Nezbavujme sa organickej hmoty, vráťme ju pôde

O tom, aký dôležitý je kompost.

9. sep 2018 o 0:00 Anna Novotná

Záhradkári si nevedia predstaviť, že by mali čokoľvek pestovať bez kvalitného kompostu. Vďaka nemu totiž môžu byť jabĺčka či paradajky krajšie, zdravšie a chutnejšie. Aj o tom nám v rozhovore povedal šéf slovenských záhradkárov EDUARD JAKUBEK.

September nemajú veľmi radi školáci, ktorým sa začínajú povinnosti, ale čo záhradkári?

– To je pre nás krásny mesiac, pretože zbierame to, čo sme dopestovali. Veď to ber je aj v názve mesiaca september. Hlavne oberáme ovocie a tohto roku je teda tých jabĺk a hrušiek naozaj veľa. Tu by som chcel ale zdôrazniť, že oberajme nielen to, čo je oberateľné, ale venujme sa aj tomu, čo je pod stromom. Teda zberajme aj tie plody, ktoré sú nahnité. Lebo ak ich necháme pod stromami, čo ľudia často robia, sami si v záhrade rozširujeme hubové choroby. Ak máme v jabĺčkach červíkov, tí idú do zeme. A obaľovač či ostatní škodcovia v zemi dokážu prezimovať. No ak tie plody spod stromu pozbierame, na jar budeme mať kukiel menej. Je to namáhavejšie, ale logické.

V septembri začíname aj pripravovať pôdu na jesennú výsadbu buď rigolovaním alebo prekopávaním. Dá sa povedať, že čím viacej a zodpovednejšie sa s pôdou budeme „hrať“, tým viac to uvidíme na budúci rok a aj v tých ďalších. Lebo keď budeme do záhradky dávať dobrý a vyzretý kompost, koreňový systém dostane potrebné živiny. Zemina a kompost je to najlepšie, čo sa môže dať pod všetky ovocné stromy.

Dá sa tak vo všeobecnosti zhrnúť, aká je tohtoročná úroda?

– Musím povedať, že dva roky sme nemali takú úrodu ovocia ako teraz, lebo predtým boli mrazy, krupobitie..., takže teraz ovocné stromy akoby chceli ukázať, že vedia rodiť. Ale to je aj veľké nebezpečenstvo, lebo je nadúroda ovocia a ovocné stromy, ktoré neboli ošetrované, ktoré sú prerastené, veľmi vysoké a majú nadbytok konárikov, síce tiež majú veľa ovocia, ale je málo, veľmi málo kvalitné. To znamená, že opadáva, lebo ovocný strom nevládze vyživovať celú nadzemnú časť. Takže treba počítať aj s tým, že na budúci rok a možno aj ďalšie dva roky bude tá úroda slabá. To znamená, že záhradkár musí vedieť, koľko strom udrží ovocia a konáre rezom upraviť. Platí pravidlo, že radšej mať menej konárikov, ale kvalitné ovocie.

A čo sa týka zeleniny?

– Závisí to od pestovateľa, ale úrodu zeleniny ovplyvňovalo to sucho, čo sme mali v lete. Umelou závlahou síce nikdy nedosiahneme takú potrebnú vlhkosť ako dáva dážď, ale v období sucha je to potrebné. A tak tí záhradkári, čo zavlažovali, predsa len tú zeleninku majú peknú.

