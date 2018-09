Polaček sa snaží vyvrátiť obvinenia, už má výsledky z detektora

Detektor lži mal potvrdiť nezmyselnosť obvinení zo zneužívania.

6. sep 2018 o 20:11 (aktualizované 6. sep 2018 o 20:31) Peter Jabrik, Judita Čermáková, Michal Lendel, tasr

KOŠICE. Kandidát na primátora Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) absolvoval koncom minulého týždňa vyšetrenie na detektore lži v súvislosti s trestným oznámením jeho manželky, ktorá ho viní zo sexuálneho zneužívania ich syna.

Vo štvrtok podvečer zverejnil jeho výsledky pred novinármi na tlačovom brífingu.

Polaček: Polygraf obvinenia vyvrátil

„Vyšetrením na polygrafe som prešiel. Jednotlivé otázky súviseli s nezmyselnými obvineniami zo sexuálneho zneužívania, ale aj s fámou o týraní mojej ženy, s ktorou sa rozvádzam,“ povedal novinárom Polaček.

V materiáloch, ktoré dal k dispozícii médiám, je uvedené, že vyšetrenie potvrdilo, že svojho syna nezneužíval a nedošlo ani k intímnostiam, ktoré by mali viesť k sexuálnemu uspokojeniu.

Ten istý materiál vyvracia aj údajné týranie jeho manželky.

Polaček opísal vyšetrenie ako skľučujúce a psychicky náročné.

„Samozrejme, pravda je na mojej strane, lenže detektor lži je stále len prístroj, ktorý sa môže mýliť. Veľmi mi záležalo na tom, aby som očistil svoje meno od tých špinavostí. Samotné vyšetrenie sa zdá jednoduché, no nie je to tak. Po asi troch hodinách som prišiel domov, sadol na posteľ a zaspal na niekoľko hodín.“

V ruke nemal nič, chcel upokojiť partnerov

Svoje rozhodnutie nechať sa vyšetriť polygrafom vysvetlil Polaček tým, že v tom čase nemal žiadny iný dôkaz o svojej nevine.

„Chcel som obnoviť dôveru partnerov, hlavne teda hnutia OĽaNO. V tej chvíli som nemal v rukách nič, ani znalecký posudok, ktorý teraz jasne všetko vyvrátil.“

Podľa Polačeka interview zostavili ľudia zo spoločnosti, v ktorej vyšetrenie prebehlo.

„Celé to prebehlo tak, že som si vytlačil materiály zverejnené starostom Severu Mariánom Gajom a odniesol som ich do firmy. Požiadal som jej zástupcov, aby tam doplnili aj to údajné týranie manželky. Chcel som tým predísť ďalšiemu šíreniu klamstiev.“

Dodal, že vyšetrenie stálo 800 eur a bolo zaplatené cez transparentný účet.

Znalkyňa nenašla stopy po zneužívaní syna

Polaček na brífingu zopakoval, že odmieta obvinenie zo sexuálneho zneužívania syna, ktoré považuje za snahu o účelovú diskreditáciu jeho osoby.

Ako už Korzár informoval vo štvrtok, znalecký posudok na žiadosť polície po podaní trestného oznámenia Polačekovou manželkou vypracovala súdna znalkyňa z odboru psychológia.

Po vyšetrení ich štvorročného syna konštatovala, že z psychologického hľadiska sa na ňom „neprejavujú žiadne stopy alebo následky po fyzickom, psychickom či sexuálnom násilí“.

Znalkyňa konštatovala o maloletom, že je to „šťastné a pokojné dieťa“, má normálny vývin, preto nie je potrebné jeho ďalšie skúmanie iným odborníkom.

Polaček je s manželkou v rozvodovom konaní, podľa neho mu bráni napriek súdnym rozhodnutiam v jeho prospech, aby sa so synom stretával.

V kauze začal policajný vyšetrovateľ 15. mája 2018 trestné stíhanie vo veci zločinu sexuálneho zneužívania, pričom nikoho konkrétneho neobvinil.

Podľa prokuratúry po vykonanom vyšetrovaní 22. augusta 2018 vyšetrovateľ predložil prokurátorovi uznesenie o zastavení trestného stíhania s tým, že sa nestal skutok, pre ktorý je vedené.

Uznesenie zatiaľ nie je právoplatné, manželka ho napadla, a tak o ďalšom postupe rozhodne dozorujúci prokurátor.

Anonymná webstránka

„Teraz som predložil novinárskej obci všetky dôkazy, ktorými disponujem, o tom, že som nevinný, že je na mňa vyvíjaný nátlak a isté indivíduá sa ma snažia odstrániť z politickej kampane, z politického sveta a zneužívajú na to moju rodinu a najmä moje maloleté dieťa,“ povedal Polaček.

Ako zmanipulované, fabulované alebo lživé označil informácie proti jeho osobe na istej anonymnej stránke.

Tento web je podľa neho registrovaný v Kanade, pričom server je fyzicky v Rumunsku a meno registrátora falošné.

Varoval, že webstránka môže byť nebezpečná a zbierať údaje od tých, ktorí si ju prezerajú.

„Existuje organizovaná skupina ľudí, ktorí sa snažia zabezpečiť moju diskreditáciu a pôsobia pravdepodobne na medzinárodnej úrovni, v Kanade, Rumunsku a vytvárajú o mne obraz človeka, ktorý si nezaslúži podporu obyvateľov,“ skonštatoval.

Opäť potvrdil, že napriek tomu bude kandidovať na primátora a uchádzať sa o dôveru.

Je pripravený kandidovať aj ako nezávislý

Po pondelkovom medializovaní kauzy údajného zneužívania syna prišiel Polaček o podporu politických subjektov OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár a Zmena zdola.

Košickí aktivisti, KDH, SaS, NOVA a SMK deklarovali, že za ním naďalej stoja.

Uviedol, že v prípade potreby je pripravený kandidovať aj ako nezávislý s potrebným počtom podpisov na kandidatúre.

„K dnešnému dňu (štvrtok – pozn. red.) mám vyzbieraných viac ako 3 000 podpisov,“ dodal.

O podporu ďalších strán sa ešte chce uchádzať s predložením dôkazov proti medializovaným obvineniam.