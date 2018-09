Psa spútali drôtom, ostal o hlade a smäde. Dvoch tínedžerov už obvinili

Skončili v cele, hrozia im roky za mrežami.

8. sep 2018 o 9:39 Klaudia Jurkovičová

SOKOĽANY. V súvislosti s prípadom podozrenia z týrania psa v obci Sokoľany (okres Košice-okolie) polícia v auguste začala trestné stíhanie pre prečin týrania zvierat.

"Na základe výsledkov doterajšieho vyšetrovania a po vykonaní potrebných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie z prečinu týrania zvierat spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil dve osoby," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Obvinení sú dvaja mladíci, jeden má osemnásť, druhý len pätnásť rokov.

"Tí v presne nezistenej dobe, minimálne od 16. 8. do 20. 8., týrali zvlášť krutým a surovým spôsobom psa – fenu nemeckého ovčiaka a to tak, že jej zviazali končatiny a pysk, čím jej znemožnili pohyb a prijímanie potravy a tekutín, a následne ju zhodili do kanalizačnej šachty, čím fene spôsobili dehydratáciu a otvorené rany na rôznych častiach tela," upresnila Ivanová.

Obvinení skončili v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.

V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až 5 rokov.

