Úlet alebo recept? Košičan chce mesto obsadiť bielymi holubmi

Obyvateľ Sídliska KVP prišiel so svojským návrhom riešenia problému.

10. sep 2018 o 0:00 DANIELA MARCINOVÁ

KOŠICE. Niektorí ich s láskou kŕmia, iným znepríjemňujú život.

Obyvateľ košického Sídliska KVP prišiel so svojským návrhom riešenia problému s holubmi v meste.

Návrh na likvidáciu mestských holubov a ich nahradenie ušľachtilými plemenami bielej farby.

Takto znie druhý bod programu zasadnutia komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa bude konať v pondelok 10. septembra na Magistráte mesta Košice.

Tento bod programu mnohých šokoval.

Ihneď po zverejnení pozvánky na zasadnutie sa na sociálnej sieti začali objavovať komentáre ľudí, ktorí holubiu tému poriadne zosmiešnili.

Hovorkyňa: Nie je to aktivita mesta, ale občana

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice, nám poslala oficiálne stanovisko mesta, ktoré sa v ňom od tejto problematiky dištancovalo.

„Nejde o aktivitu mesta Košice, ale o iniciatívu občana, ktorý oslovil poslankyňu mestského zastupiteľstva Ivetu Kijevskú s tým, že by chcel svoj návrh prezentovať na rokovaní komisie 10. 9. 2018. Aby tak mohol urobiť, požiadala poslankyňa a zároveň predsedníčka komisie o zaradenie bodu 2 do programu rokovania.“

V stanovisku sa ďalej uvádza, že tento obyvateľ návrh podal už 13. júna 2018 na Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Ten ho však posunul magistrátu s odôvodnením, že problém mestských holubov nepatrí do kompetencie mestskej časti.

Nakoniec návrh poslal na magistrát aj sám občan.

Holuby riešila aj Regionálna veterinárna a potravinová správa

Otázka likvidácie holubov sa prerokúvala aj sa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) v Košiciach.

Tá vo svojom stanovisku pre magistrát uviedla, že problematika posúdenia nadmerného výskytu voľne žijúcich holubov a tým aj potreby ich regulácie je veľmi zložitá.

Z platnej veterinárnej legislatívy navyše nevyplývajú jednoznačné kompetencie, v rámci ktorých by sa takéto situácie dokázali rýchlo vyriešiť.

„Najväčším problémom pri takomto projekte, okrem nájdenia vhodného objektu, bude zabezpečiť vetracie otvory, povaly, strechy a všetky potenciálne miesta na hniezdenie holubov na budovách, ktoré nie sú v správe alebo vo vlastníctve mesta Košice,“ uvádza RVPS ďalej vo svojom stanovisku.

Na holuby sa oficiálne nesťažujú

Mesto od občanov nezaznamenalo iné, oficiálne sťažnosti na premnoženie holubov.

„V posledných rokoch išlo iba o podnety zamerané na lokálne problémy v prípadoch, ak šlo o výskyt holubov z dôvodu, že boli kŕmené, prípadne správcovia bytov nevykonali technické opatrenia na zabezpečenie strešných priestorov s cieľom zamedziť vniknutiu holubov a ich zahniezdeniu,“ hovorí Šnajdárová.

Ľudia hundrú, ale nepíšu

Iveta Kijevská (Šport do Košíc a na Východ), predsedníčka komisie životného prostredia, však tvrdí, že sťažnosti na mestské holuby počúva často.

„Pýtala som sa aj mesta, či prišli nejaké iné oficiálne sťažnosti. Povedali, že nie. Ale keď sa pýtate ľudí a pôjdete medzi nich do mesta alebo na sídliská, tak vám o týchto problémoch povedia. O mnohých veciach ľudia nepíšu, len hundrú, len sa sťažujú a poukazujú na to, ale to neznamená, že napíšu niekde niečo oficiálne.“

Podľa jej slov sa ľudia ponosujú na to, že holubí trus je agresívny, špiní a poškodzuje historické pamiatky a budovy v meste.

Niektorí sa boja nákazy z ich výkalov, alebo ich holuby jednoducho obťažujú.

„Ja žijem na KVP a aj od ľudí z tohto sídliska mám podnety. Pýtajú sa, čo s holubmi, ktoré sa usídľujú na balkónoch a terasách a ničia okolie. Nie je to jednodňová záležitosť,“ hovorí Kijevská.

Pripúšťa však, že nie každému holuby prekážajú. Je tu aj skupina obyvateľov, ktorí majú holuby radi a sama sa zaradila medzi nich.

Chcel byť vypočutý

Kijevská na obranu občana, ktorý prišiel s návrhom na náhradu mestských holubov bielymi ušľachtilými plemenami, uvádza, že chcel byť hlavne vypočutý.

Preto zavolala svojej tajomníčke, ktorá potvrdila, že sa predmetným návrhom zaoberajú.

„Ten pán pekne vo svojom liste poukázal na to, čo spôsobujú holuby, prečo to chce a že to chce použiť aj na iné účely. On to nenapísal v zlom, chce len pomôcť riešiť situáciu a má nápad, ako na to,“ vysvetľuje.

Podľa nej by tento nápad mohol byť prínosom pre mesto.

„Vypočujeme si na komisii jeho, vypočujeme si, čo na to mesto, ako to rieši, čo s tým robí a to je všetko. Uvidíme, ako sa k tomu postaví komisia,“ hovorí.

Nie každý má rovnaký pohľad

S otázkami o tomto probléme sme sa obrátili aj na chovateľa holubov a spoluzakladateľa webovej stránky Chov holubov Pavla Holku.

Potvrdil, že tieto vtáky môžu prenášať ochorenia, no riziko nákazy bez priameho kontaktu s jedincom je minimálne.

Na otázku, čím sú ušľachtilé plemená bielych holubov iné od tých mestských, odvetil: „Všetky plemená holubov sa od mestských odlišujú iba v tom, že sú šľachtené. Bez starostlivosti človeka môžu prenášať choroby rovnako, ako aj tie zdivočené mestské.“

Podľa neho sa bez zásahu a starostlivosti človeka nedá kontrolovať ani ich zdravie, rozmnožovanie či kríženie s inými druhmi.

„Keby žili len tak ´na divoko´, bolo by len otázkou času, že by to bolo rovnaké ako s mestskými holubmi teraz,“ hovorí.

Podľa neho by sa nezískalo nič, iba krátkodobý vizuálny efekt, pretože na biele holuby sa pozerá lepšie, ako na mestské.

„Mesto by zašpinili rovnako aj tie ušľachtilé biele plemená. Inak si ani neviem predstaviť, ako by sa taká výmena holubov mohla uskutočniť, lebo šľachtené holuby by len tak zrazu, bez starostlivosti človeka, ani neprežili,“ tvrdí Holka.

Nápad vraj nevymyslel, ale prebral

Obyvateľ KVP, taktiež chovateľ holubov a autor návrhu, ktorý si neprial byť menovaný, však tvrdí, že tento nápad má dobre premyslený.

