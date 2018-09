Letecký deň v Košiciach: Trnka zoskočil s padákom, doprava kolabovala

Tisícky ľudí uchvátila akrobacia aj parašutisti.

8. sep 2018 o 13:41 (aktualizované 8. sep 2018 o 15:06) Kristián Sabo

Agentúrny text sme nahradili autorským článkom redakcie Korzára.

KOŠICE. Už od sobotňajšieho rána bolo jasné, že na Košický letecký deň si nájde cestu viac návštevníkov ako po minulé roky.

Kolóny áut tiahnuce sa k letisku postupne zablokovali dopravu napriek tomu, že organizátori pripravili záchytné parkoviská a medzi aeroklubom a Leteckým múzeom fungovala kyvadlová autobusová doprava.

„Neuveriteľné. Chodievam sem každý rok, vždy to býva husté, ale tentoraz sem asi prišiel celý východ. Pozrite na tie ešpézetky,“ tvrdil Karol, ktorý prišiel až z Vranova.

Trnka: Keby som nemal rád adrenalín, nie som župan

Ľudí zaujímali vystavené lietadlá, ale aj akrobatické kúsky na nebi na strojoch riadenými skúsenými pilotmi.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nez.) sa navyše odhodlal, že s padákom vyskočí z výšky 3000 metrov. Aj keď v tandeme so skúseným parašutistom, predsa len priznal, že rešpekt má.

„Teším sa, už som absolvoval tri zoskoky a odporúčam to každému. Uvidím však čo poviem, keď zoskočím, ale nebojím sa. Strach nemám, skôr rešpekt,“ hovoril pred zoskokom R. Trnk.

Pri otázke, či má rád adrenalín, sa pousmial: „Keby som ho nemal rád, tak by som nemohol zastávať funkciu, v ktorej pôsobím. Ale vážne. Mám za sebou aj niekoľko bungee jumping.“

Sám ešte neskákal, všetky jeho skoky boli v tandeme.

„Niekoľko rokov som neskákal, ale vraj sa to dá nejako urýchliť, aby som mohol aj sám. Niekedy ste museli mať 50 zoskokov. Uvidíme, ale teraz na to nemám veľmi čas.“

Na východe nič nie je?

Zatiaľ čo sa košický župan pripravoval na zoskok, ľudia zaplnili priestory košického aeroklubu. Deti šantili na nafukovacích hradoch, rodičia popíjali pivko.

„Prišli sme z Trebišova. Je pekné počasie, víkend, treba to využiť. Tu na východe vraj nič nie je, no ako vidíte, ak sa zorganizuje letecký deň, príde húf ľudí. Hlavne deťom sme chceli ukázať, ako vyzerajú historické či súčasné lietadlá a ako lietajú tí najlepší,“ vravel Michal, ktorý prišiel s manželkou Beátou a deťmi Líviou a Samuelom.

Tí boli nadšení: „V škole sa ešte neučíme, tak nám nedali domáce úlohy. Ale vymenili by sme matematiku za hodiny lietania.“

Návštevníci si v rámci leteckého dňa mohli kúpiť aj prelet vrtuľníkom.

Na nebi sa postupne predstavili leteckí akrobati, ľudia videli vzlietať aj komerčné linky z dráhy letiska.

Bohatý program spestrili aj súťaže o zoskok padákom.

Ľudí zaujal vrtuľník Sikorsky UH-60 Black Hawk. Mohli vojsť dovnútra, sadnúť si a odfotiť sa.

Obdivovali však mohli aj stíhačku Jak 3 či práškovacie lietadlo Čmeliak.

„Poď, pozri, to je vojenský. Urobíme si selfie,“ kričal na babku osemročný Marek.

Tá, samozrejme, splnila jeho príkaz. A ako priznala, už vie aj to, čo znamená slovíčko selfie.

Neuveriteľní akrobati

Zrazu začali na zem zosadať parašutisti. Jeden za druhým hladko pristávali na vopred určené miesto.

Bezpečne doskočil aj R. Trnka. Bolo vidieť, že si to užil.

„Zvrchu je na svet iný pohľad, všetko vyzerá jednoduchšie a problémy sú menšie. Videl som, že kolabuje doprava, okolo Optimy je to úplne plné, zablokovaná je celá Barca. Dúfam, že sa to tu úplne zaplní a každý si príde na svoje, malí aj veľkí. Zoskok bol skvelý, každý, kto má rád adrenalín, by si to mal vyskúšať. Na budúci rok máme ponaučenie, že musíme dopravu lepšie zorganizovať,“ vravel R. Trnka po zoskoku.

Na rad prišli ďalšie zaujímavosti. Ľudia si mohli pozrieť aeroplán, ktorý bol darom Vladimira Putina Rudolfovi Schusterovi.

„Vyrobilo sa z neho 40000 kusov, zachovalo sa však len desať. Ide o veľmi unikátne a vzácne lietadlo,“ vravel jeden z organizátorov.

To už štartoval motory špičkový športový letecký akrobat Zoltán Veres z Maďarska.

To, čo predviedol, ľuďom doslova vyrážalo dych.

„Ten asi nemá pud sebazáchovy. Neuveriteľné,“ vraveli ľudia hľadiac na jeho akrobatické figúry vo vzduchu.

„Hádam ráno neraňajkoval. Musí mať silný žalúdok,“ vzdychol si muž, ktorý sledoval piruety maďarského pilota.

Letecký deň počas soboty ponúkol aj ukážku vzdušných bojov z druhej svetovej vojny, či zručnosť ďalšieho špičkového akrobata Artura Kielaka z Poľska.

Do obeda sa prišlo pozrieť asi osemtisíc ľudí a ďalší stále prichádzali.

