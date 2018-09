Chýbajúcu dlažbu v historickom centre Košíc nahradili betónom

Mesto tvrdí, že ide len o dočasné riešenie.

11. sep 2018 o 0:00 Daniela Marcinová

KOŠICE. „Kováčska 28. Takto to zostalo po oprave potrubia. Diery zarovnali betónom až po úroveň dlažby. Teraz neviem, budú to rozbíjať, aby tam dali späť dlažbu, aby lícovala? Alebo vymenia celú dlažbu? Také košické! Podľa mňa by starosta mal chodiť a osobne preberať takéto práce, aby nenastávali také faux-pas, keď nemá podriadeného, na ktorého by sa mohol spoľahnúť,“ napísal na sociálnu sieť Košičan, ktorému nie je ľahostajné, ako centrum vyzerá.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Len kvôli bežcom

Tento betónový pás však podľa mesta nie je trvalý, takže čoskoro sa na Kováčskej bude kopať zase.

Jozef Marko, vedúci komunikačného referátu magistrátu pre Korzár uviedol, že za aktuálny stav chodníka môže iba známe športové podujatie.

„Vzhľadom na to, že sa 7. septembra 2018 konala aj v týchto miestach populárna a obľúbená športová akcia Košice Night Run, bola komunikácia dočasne uvedená do provizórneho stavu, aby sa po nej dalo bezpečne chodiť a behať,“ vysvetlil.

Dodal tiež, že tento stav nie je trvalý a onedlho sa zmení.

„Porfýrová dlažba bude spoločnosťou TEKO a. s. uložená na svoje miesto a chodník bude definitívne uvedený do pôvodného stavu.“