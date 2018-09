Leto na kúpaliskách bolo rozpačité, sezónu trochu potiahol august

Košické kúpaliská definitívne ukončili tohtoročnú sezónu. Ako ju hodnotia?

12. sep 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. S príchodom septembra a školského roka zatvorila svoje brány aj trojica košických kúpalísk.

Správcovia tvrdia, že prvá polovica leta bola veľmi slabá.

Ak by neprišli augustové horúčavy, bolo by to katastrofálne.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kúpaliská TEHO navštívilo 64-tisíc ľudí

Tepelné hospodárstvo (TEHO), s. r. o. spravuje Červenú hviezdu a Mestskú plaváreň.

Podľa námestníka riaditeľa pre správu majetku a investície TEHO Štefana Ferencza bolo leto priemerné.

„Sezóna bola v porovnaní s minulým rokom približne rovnaká. Pokiaľ vlani naše kúpaliská navštívilo 65-tisíc ľudí, tento rok o tisícku menej. Opäť sme sa potýkali so slabým júnom, ale aj júlom, ktorý bol pre nás historicky najslabší. Naopak august zas historicky najlepší, aspoň čo sa Mestskej plavárne týka. V auguste sme totiž mali na niekoľko dní, podotýkam horúcich, kúpalisko Červená hviezda pre nepríjemnú udalosť v jednom bazéne zatvorenú,“ vysvetľuje Ferencz.

Rozhodli sa ešte minulý víkend otvoriť Mestskú plaváreň za zľavnené vstupné, ľudí však prišlo málo.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HC3 na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HC3 na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Predplatné na 4 týždne 4 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone