Falošný lekár pripravil dôchodkyňu o takmer 5-tisíc eur

Žiadal odškodné za údajnú nehodu, spôsobenú jej synom.

12. sep 2018 o 13:10 Daniela Marcinová

KOŠICE. Policajti prešetrujú prípad podvodu, v ktorom neznámy muž zavolal 83-ročnej dôchodkyni z Košíc, pričom sa vydával za „MUDr. Vargu“.

V telefonáte jej oznámil, že jej syn spôsobil dopravnú nehodu a jeho zranenia mu nedovoľujú komunikovať.

Podľa mužových slov zranil syn pri nehode aj iné osoby z druhého vozidla a spôsobil im aj materiálnu škodu. Žiadal od nej odškodné druhej posádky.

„K žiadnej dopravnej nehode však nedošlo, pričom páchateľ takto zámerne oklamal, podviedol a vylákal od dôchodkyne takmer 5 000 eur. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin podvodu. Polícia po páchateľovi pátra,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Páchateľom hrozí vyšší trest

Dôchodcovia patria pod ohrozenú skupinu, ktorá sa často stáva obeťou podvodov.

Vyplýva to najmä z ich častej dôverčivosti, dobrosrdečnosti a aj neschopnosti účinne sa brániť.

Aj z tohto dôvodu Policajný zbor spolu s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky inicioval zmenu Trestného zákona vo vzťahu k trestnému činu podvodu.

Platí, že ak je obeťou trestného činu podvodu osoba nad 60 rokov, páchateľom hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov. Dovtedy šlo o sadzbu maximálne 5 rokov.

Pri podozrení na podvod netreba váhať

Pri objasňovaní prípadov naráža polícia na problémy, týkajúce sa hlavne popisu páchateľov.

Súvisí to najmä so slabšou pamäťou seniorov a väčším časovým odstupom medzi spáchaným trestným činom a jeho oznámením na polícii.

„Pri objasňovaní týchto prípadov Policajný zbor uvíta, ak by takéto osoby kontaktovali políciu už pri prvých náznakoch, že ich chce niekto uviesť do omylu a pripraviť ich o financie. A to aj vtedy, ak by sa podvodné konanie nepreukázalo,“ odkázala Mésarová.

Seniori, nestaňte sa obeťou podvodníkov a zlodejov Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytypovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností. Vzhľadom na to, že páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť, polícia odporúča seniorom, aby: - zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie finančnej hotovosti, a obratom si overili situáciu u ďalších blízkych, prípadne príbuzných osôb, - overili si, či naozaj volá ich príbuzný a neverili výhovorkám osobe po telefóne, že má iný hlas kvôli tomu, že má chrípku alebo je nachladnutý, - nedôverovali a nepožičiavali peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia na ulici alebo pred domom s požiadavkou, že súrne potrebujú požičať finančnú hotovosť. Často dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy (napr. vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa ťažko zranil ich príbuzný a peniaze potrebujú na zaplatenie operácie, avšak nemajú eurá len inú menu, a preto im ako zábezpeku nechajú v taške inú menu, pre ktorú sa vrátia a donesú im požičané peniaze), - neposkytovali žiadne overovacie údaje, ktoré banková inštitúcia poskytne a ktoré sú potrebné k výberu hotovosti, - reagovali včas už pri prvých náznakoch, že ide o podvodné konanie. Ak už k platbe dôjde, ihneď treba kontaktovať bankovú inštitúciu, ktorá zablokuje platbu, - nesadali do auta s neznámymi osobami, ktoré ich oslovia pod zámienkou, že nevedia, kde je nemocnica, keďže v aute ich pod rôznymi emotívnymi príbehmi budú žiadať o peniaze na operáciu pre príbuzného v súvislosti s vymyslenou dopravnou nehodou, - neotvárali svoje príbytky neznámym osobám, ktoré im výhodne ponúkajú na predaj rôzny tovar, alebo ich uisťujú, že im prišli vyplatiť výhru v lotérii, či zvýšiť dôchodky, - odmietli ponúkanú službu pracovníkov plynární, elektrární, vodární, poisťovní, či iných inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia a predloženia odborných preukazov snažia vykonávať rôzne činnosti (napr. odpis plynu, vyplatenie preplatku za vodu), - nepodpisovali bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi rôzne dokumenty s osobami, ktoré nepoznajú, - odmietali bezdôvodnú, v niektorých prípadoch až násilnú pomoc od neznámych osôb (napr. pomoc s nákupom, odvoz smetí z dvora), keďže podvodníci ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky ako okradnúť svoje obete, - nevyberali finančnú hotovosť a cennosti v prítomnosti neznámych osôb, zdržali sa takého konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde majú uložené svoje úspory alebo cennosti, - cez telefón nikdy neposkytovali osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch, - udržiavali dobré vzťahy so susedmi v dome, vedeli ich telefónne čísla, viditeľne mali zapísané aj iné dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči), keďže v prípade potreby je ich pomoc najrýchlejšia, - kontaktovali políciu na čísle 158, ak sa osoba, ktorú nepoznajú, správa podozrivo a snaží sa pod rôznymi zámienkami nadviazať s nimi kontakt, získať ich dôveru a vstúpiť do ich príbytku.