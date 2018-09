Švajlena pri Rodákovom góle potešilo aj to, že rozhodol Košičan

Máloktorý hráč by to spravil tak rutinovane, tvrdí legenda.

13. sep 2018 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Záver utorkového kvalifikačného súboja hráčov do 21 rokov medzi Islandom a Slovenskom dvíhal divákov zo sedadiel.

Na štadióne i pri televíznych obrazovkách.

Bežala už 90. min., keď Vestenický strhol vedenie na našu stranu, domáci však následne z penalty vyrovnali, a tak o triumfe Slovákov 3:2 rozhodla až presná hlavička brankára Mareka Rodáka v štvrtej minúte pridanej porcie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



video //www.youtube.com/embed/RWkQ1hrhHGU

Súper mu nevenoval dostatočnú pozornosť

Prečítajte si tiež: Rodákov otec: V Anglicku je oveľa známejší ako na Slovensku

O názor na túto málo vídanú situáciu sme požiadali Antona Švajlena, historicky najlepšieho slovenského strelca spomedzi brankárov a strieborného medailistu z OH 1964 v Tokiu.

„Rodák prejavil istú dávku odvahy, pri nábehu do šestnástky sa určite zadýchal, ale tak sa to robí, ak chcete strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Tí, čo bránia, sa snažia ustrážiť najmä najvyšších hráčov súpera, v záverečných minútach to platí dvojnásobne. Ako brankárovi mu Islanďania nevenovali dostatočnú pozornosť a pri hlavičke sa zachoval skutočne rutinovane. Máloktorý hráč z poľa či dokonca vyslovený hlavičkár by to takto spravil.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HDX na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HDX na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Predplatné na 4 týždne 4 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone