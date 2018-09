Oceliari túžia po návrate na vrchol, skorý koniec už nechcú

S viacerými zmenami v kádri vstúpia do novej sezóny hokejisti HC Košice.

13. sep 2018 o 12:26 TASR

KOŠICE. S viacerými zmenami v kádri a ambíciou odčiniť dve nedávne štvrťfinálové vypadnutia v Tipsport Lige vstúpia do novej sezóny hokejisti HC Košice.

Rovnocenná trénerská dvojica Roman Šimíček - Marcel Šimurda si uvedomuje očakávania náročných fanúšikov, ktorí chcú vidieť svoj tím na najvyšších priečkach.

Už úvod zrejme poslednej sezóny kapitána Ladislava Nagya napovie do možností pozmeneného kádra s viacerými legionármi.

Košičania majú za sebou osem prípravných zápasov, z ktorých vyhrali polovicu a ich prípravné obdobie vyvrcholilo 5. miestom na Tatranskom pohári.

Po dlhšom období bez zápasu nastúpia v ostrom ligovom štarte na domácom ľade proti Zvolenu.

"Prípravné obdobie nám vyšlo podľa predstáv, absolvovali sme všetko tak, ako sme mali naplánované. Jedna vec sú však tréningy a prípravné zápasy, druhá je však samotná liga a jej ostrý štart. Ja verím, že sme dobre pripravení fyzicky a dostatočne odolní aj psychicky," uviedol tréner Roman Šimíček.

Noví hráči

Trénerský tandem doplnený o asistenta Petra Bartoša má k dispozícii viacero nových hráčov, ktorí posilnili tím po predošlej sezóne.

Do kádra pribudli obrancovia Klemen Pretnar, Jammie McDowell či útočníci Evan Brophey, Tomáš Netík i Marcel Haščák.

Fanúšikovia veria v atraktívny herný prejav a ofenzívne poňatie hry, ktoré sa aj vzhľadom na posily dá očakávať.

"Nechcem to zakríknuť, ale darilo sa nám v samostatných nájazdoch. Absolvovali sme ich trikrát a vždy sme v nich boli úspešní. Prípravné zápasy nám však ukázali aj veci, na ktorých ešte bude treba pracovať. Ja však verím, že najväčšou silou mužstva bude tímovosť, pretože práve na tom si my tréneri zakladáme. To sme zdôrazňovali už od "suchej" prípravy. Ako na tom sme, to sa ukáže až v kritických situáciách," poznamenal Šimíček.

V kádri figuruje až 9 legionárov, od ktorých sa bude očakávať, že dostanú tím na vrchné priečky tabuľky.

Spolupráca s Humenným

Novinkou v klube je spolupráca s prvoligovým Humenným, ktorej výsledkom bude pohyb hráčov medzi oboma klubmi.

"Výhodou je, že máme nejakých hráčov v Humennom, ale máme aj juniorku, takže šancu môžu dostať aj hráči, ktorí majú snahu hrať v A-mužstve a zaslúžia si šancu."

Vrátia sa na vrchol?

Košický tím skončil v uplynulých dvoch sezónach už vo štvrťfinále, na čo nároční fanúšikovia dlho neboli zvyknutí.

Aj tentoraz patrí medzi adeptov na čelné priečky tabuľky a do tretice sa nechce porúčať už po prvom kole play off.

Trénerský štáb si uvedomuje vysoké ambície priaznivcov túžiacich po návrate na vrchol.

"Nie sme sami, o titul chcú hrať aj ďalšie tímy. Prvoradým cieľom bude prejsť prvým kolom play off a následne ísť čo najďalej. Silné tímy majú aj Banská Bystrica, Trenčín, Zvolen, Nitra, ale i Poprad. Vyskočiť môže ešte aj niekto ďalší. Videl som, že prakticky všetky tímy sa posilnili, tá špička bude zase silná. Bude to vyrovnané, rozhodovať bude asi každý bod. Dúfam, že nikto "neuletí" tak, ako sa to vlani podarilo Trenčínu," uviedol Roman Šimíček.

Nagy ostáva

Okrem spomínaných posíl sa pozornosť sústredí aj na kapitána Ladislava Nagya.

Ten dlhšie váhal s pokračovaním v kariére, napokon sa však aj vplyvom rodiny nechal presvedčiť na poslednú sezónu.

Rád by ju uzavrel ako držiteľ Pohára Vladimíra Dzurillu.

"Dúfam, že nová sezóna bude úspešná a splní sa nám naša najväčšia túžba," poznamenal Nagy.