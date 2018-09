Pre obedy zadarmo čakajú jedálne v Košiciach a Prešove problémy

Čo na novinku hovoria zriaďovatelia škôl v krajských mestách na východe?

18. sep 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Od januára budú mať všetci žiaci základných škôl a posledných ročníkov materských škôl obedy zadarmo.

Bude to znamenať väčší nápor na školské jedálne.

Otázne je aj to, či budú skutočne zadarmo pre všetkých.

Košický magistrát tvrdí, že nepredpokladá vyšší počet stravníkov a ak by pribudli, bude to riešiť.

Prešov však avizuje problémy s nedostatkom personálu a nemožnosťou zaručiť obedy pre všetkých zadarmo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na košickom magistráte sa tešia

Podľa hovorkyne Magistrátu mesta Košice Lindy Šnajdárovej chce mesto podporovať zdravú životosprávu detí.

Prečítajte si tiež: Pod Everestom populizmu

„Stále sme hľadali možnosti na zabezpečenie pravidelnej dennej teplej stravy pre túto kategóriu obyvateľov. Preto sa tešíme z takého riešenia problematiky. Podľa predbežne nahlásených údajov máme 5 350 detí v materských a 16 050 žiakov v základných školách. V materských školách sa stravuje plný počet detí a v základných školách zhruba 78 percent žiakov, na základe minuloročných štatistík,“ vysvetlila Šnajdárová.

Doplnila, že v prípade, že by každý žiak chodil na obedy, znamenalo by to nárast stravníkov približne o 20 percent.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HKG na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HKG na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Predplatné na 4 týždne 4 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone