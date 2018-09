Petruško: Bez súhlasu poslancov žalobný návrh na odovzdanie parkovacieho systému nepodám

Odložiť súťaž na osvetlenie pre voľby by bolo nezodpovedné, hovorí.

15. sep 2018 o 0:00 Peter Jabrik

O niektorých z najdôležitejších bodov programu pondelkového zastupiteľstva z celomestského pohľadu sme sa pred rokovaním porozprávali s viceprimátorom Martinom Petruškom (Smer).

V pondelok nás čaká posledné riadne zastupiteľstvo v tomto volebnom období. S akými predstavami naň idete?

„Prvou zásadnou vecou je predloženie materiálu o návrhu riešenia ukončenia správy spoločnosti EEI nad parkovacím systémom. Bol by som rád, keby sa schválili aj ďalšie materiály, lebo sa týkajú pozitívnych vecí pre Košičanov. Konkrétne mám napríklad na mysli aj súťaž na verejné osvetlenie. Aj keď to bude predvolebné zastupiteľstvo, verím, že bude konštruktívne a racionálne.“

Okrem toho, že bude posledné, bude mať aj netradičný priebeh s prerušením od 10.30 do 13.00 hod. pre vašu účasť na pondelkovom spoločnom rokovaní slovenskej a českej vlády v Košiciach. Stihnete napriek tomu prerokovať všetky body zastupiteľstva?

„Verím, že zvládneme zastupiteľstvo tak, aby sme skončili ešte v pondelok... Teda, že sa veci nebudú naťahovať, prerokujú a schvália sa tak, ako boli predložené.“

Je však možné, že sa do prestávky prerokujú iba prvé tri body, týkajúce sa EEI. Majú sa teda poslanci pre istotu pripraviť aj na to, že potiahnu nočnú, alebo nedokončené body presuniete napríklad na ďalší deň?

„Aj preto sme dali body o EEI na začiatok, lebo verím, že by sme ich do prestávky mali stihnúť prerokovať. Do nej sa zahrnie aj obvyklá minimálne hodinová obedňajšia prestávka, takže sa zase až tak veľa času nestratí. Ak sa však situácia vyvinie tak, že budeme rokovať dlhšie ako je to obvyklé, pripravíme pre poslancov po 17. hodine nejaký catering, aby sme zvládli zastupiteľstvo v rámci jedného dňa.Ak to z nejakých dôvodov nebude možné, presunieme neprerokované body na nasledujúci deň. Som však optimista, verím, že to zvládneme ešte v pondelok, hoci aj do polnoci, alebo trošku skôr.“

Ako je už niekoľko dní známe, EEI odmietla vašu výzvu odovzdať parkovací systém. Kameňom úrazu bolo, že to podmienila tým, aby odovzdaniu predchádzala dohoda o urovnaní finančných vzťahov. Podľa vás sú však jej finančné požiadavky neakceptovateľné. Poslancom preto navrhujete, aby vás poverili podaním žalobného návrhu na súd na odovzdanie systému. Stále to platí?

„Samozrejme, bol by som najradšej, keby sme to s EEI vyriešili dohodou a nemuseli sme ísť cestou súdu. K žiadnemu posunu však medzitým nedošlo, takže chceme postupovať presne podľa toho, ako to navrhla vo svojej analýze Právnická fakulta UPJŠ, teda podaním žalobného návrhu na súd na odovzdanie parkovacieho systému. Paralelne chceme vyriešiť aj zabezpečenie ďalšieho prevádzkovania mestom. Do všeobecne záväzného nariadenia č. 157 preto navrhujeme ustanovenie so striktnou formuláciou, že od 1. 1. 2019 je výlučným prevádzkovateľom parkovacieho systému mesto.“

Máte v zálohe plán pre prípad, že poslanci navrhnutý postup z nejakého dôvodu neschvália?

„Z histórie predchádzajúcich zastupiteľstiev vyplývalo, že poslanci vždy smerovali k tomu, aby sme konečne vyriešili odchod EEI z Košíc. Predpokladám, že všetci poslanci to chcú vyriešiť tak, aby bola minimalizovaná možnosť právnych a finančných dôsledkov pre mesto do budúcna. Momentálne stále pociťujem, že poslanci inklinujú k tomu, aby parkovanie prevzalo mesto. Ak sa na tom nič nezmenilo, a nič tomu nenasvedčuje, odsúhlasia navrhnutú následnosť krokov. Teoreticky, ak sa s tým nestotožnia, zostane taký stav ako doteraz.“

Nezvažujete teda podanie žalobného návrhu aj bez odobrenia zastupiteľstvom?

„Nie, porušil by som tým podľa mňa platnú legislatívu. V zákone o obecnom zriadení aj v Štatúte mesta Košice sa uvádza, že o závažných záležitostiach mesta má rozhodovať poslanecký zbor. Ak by som to teda urobil bez jeho súhlasu, bola by to podľa mňa ďalšia chyba. Pripomínam, že všetky doterajšie kroky v súvislosti s EEI, vrátane zmluvy z roku 2012, prešli schvaľovaním v zastupiteľstve, takže je logické, že sme aj návrh riešenia ukončenia spolupráce predložili na schválenie poslancom.“

Existuje nejaká šanca, že sa s EEI napokon dohodnete o finančnom urovnaní a odovzdaní parkovania ešte do zastupiteľstva, prípadne do novembrových komunálnych volieb?

