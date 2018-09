V U.S. Steele sa po 32 rokoch chystá štrajk

Zamestnanci košických oceliarní sa k nemu ako jediní nepripoja.

14. sep 2018 o 15:17 Marián Kizek

Odborári v americkom U.S. Steele takmer jednomyseľne hlasovali za to, aby od budúceho týždňa začali štrajkovať za vyššie mzdy a benefity.(Zdroj: Pittsburgh Post-Gazette)

KOŠICE, PITTSBURG. V sobotu 1. septembra sa 16 000 zamestnancom U.S. Steelu v USA a Kanade skončila trojročná kolektívna zmluva.

A keďže na novej sa zástupcovia pittsburskej korporácie so zamestnancami stále nedohodli, ich odborári sú pripravení začať od budúceho týždňa štrajkovať.

Podľa vyhlásení ich predákov v americkým médiách boli výsledky hlasovania o tom, či sa má pristúpiť k štrajku alebo nie, „jednomyseľné alebo v drvivej väčšine za štrajk“.

Ten by v U.S. Steele nastal po vyše 30 rokoch.

Naposledy sa tak stalo v roku 1986, keď zamestnanci neprišli do práce šesť mesiacov a celý ten čas sa nevyrobil ani gram ocele.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Za tri roky mali nulový nárast miezd

Momentálne to vyzerá na to, že sa situácia zopakuje.

Podľa vyjadrenia ich odborárskeho šéfa Lea Gerarda sa zamestnanci U.S. Steelu v priebehu posledných rokov dosť obetovali v prospech firmy.

„Súhlasili sme, aby sa v uplynulých troch rokoch nezvyšovali mzdy preto, aby sme túto spoločnosť opäť zaviedli na cestu prosperity. Teraz, keď U.S. Steel očakáva, že v tomto roku dosiahne zisk takmer dve miliardy dolárov (vrátane košických železiarní – pozn. red.), je načase, aby sa aj pracovníci podieľali na tomto úspechu spoločnosti.“

Odborári sú nespokojní s tým, že im vedenie ponúklo koncom augusta na ďalšie tri roky celkový nárast miezd o 6,25 percenta a v ďalších štyroch rokoch od nula po päť percent ročne.

Odborársky predák Richard Cucarese napísal na svojom blogu, že prezident spoločnosti David Burritt, predložil "urážlivú ponuku minimálnych mzdových zvýhodnení, ktoré by boli okamžite vynulované astronomickým nárastom sumy, ktorú by pracovníci museli platiť za zdravotné poistenie počas navrhovaného 6-ročného obdobia."

Neohrabaná ponuka

Korporácia pod hrozbou blížiaceho sa štrajku medzitým reagovala ďalšími dvoma upravenými ponukami.

Tá posledná hovorí o 4-percentnom náraste miezd od septembra 2018 a ďalšie dve percentá by sa pravidelne pridávali do miezd až do roku 2023. Korporácia zároveň ponúkla 10 000 dolárov (8600 eur) zamestnancom, ak sa kolektívna zmluva ratifikuje do 22. septembra 2018.

Odborári však tieto návrhy odmietli a revidovanú ponuku Pittsburgskej korporácie označili ako "neohrabaný a neúspešný pokus" ako ich utíšiť pred začiatkom prvého štrajku za tri desaťročia.

Kritizujú aj to, že spoločnosť od roku 2015 vyplatila na rôznych bonusoch pre svoj topmanažment až 50 miliónov dolárov.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HGW na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HGW na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Predplatné na 4 týždne 4 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone