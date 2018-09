Incident medzi inšpektorom a zamestnankyňou nemá víťaza, obaja sú bez práce

Trestné oznámenia by mali byť prejednané ako priestupky.

19. sep 2018 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Prípad fyzického stretu medzi kontrolórom z inšpektorátu práce a zamestnankyňou kontrolovanej firmy, zdá sa, nemá víťaza.

Obaja aktéri incidentu v priestoroch firmy na Sídlisku KVP zo 17. júla zostali bez práce a ich vzájomne podané trestné oznámenia prejedná košický okresný úrad ako priestupky.

Boj o zápisnicu

Administratívna pracovníčka bola v novej práci iba druhý deň, keď do firmy na Sídlisku KVP prišla inšpekcia preveriť, či sa v nej nenachádzajú nelegálne zamestnaní pracovníci.

Mladá žena popísala dianie tak, že kontrolór prešiel svoje zoznamy, no jej meno v nich nenašiel.

Spísal zápisnicu, ktorú od nej žiadal podpísať.

„Dokument bol nečitateľný, pretože ho spísal rukou. Nakoniec som mu povedala, že to podpíšem, ak si budem môcť vytvoriť kópiu. Nemala som to prečo nepodpísať, pretože aj keby došlo k nejakému pochybeniu, určite to nebolo z mojej strany. Chcela som mať iba istotu,“ uviedla Gabriela po incidente.

Doplnila, že po podpise dokumentu si ho vzala, aby si ho odfotila v kancelárii.

Tomu mal chcieť inšpektor zamedziť a papier jej vytrhnúť z ruky.

