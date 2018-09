Babiš v Košiciach: Európsky rozpočet sa mi vôbec nepáči

Podľa Pellegriniho sa stretli v metropole východu, lebo tu žije najviac Čechov.

17. sep 2018 o 13:11 (aktualizované 17. sep 2018 o 14:11) TASR, SITA

KOŠICE. Dobrú spoluprácu a vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou, a to aj v rámci Visegrádskej štvorky a Európskej únie (EÚ), ocenil v pondelok v Košiciach na spoločnom rokovaní vlád oboch krajín český premiér Andrej Babiš (ANO).

V súvislosti s problémami, ktorým Európa čelí, zdôraznil potrebu jednoty bez rozdeľovania sa na východ a západ.

"Určite máme spoločné názory a máme záujem, aby európsky projekt fungoval. Vďaka tomu máme mier, ale musíme sa vrátiť k štyrom pôvodným slobodám - voľný pohyb osôb, tovaru, kapitálu, služieb. Nie je možné, aby naši prepravcovia boli limitovaní, alebo naše firmy, ktoré pracujú v zahraničí, mali iné podmienky ako lokálne firmy," povedal Babiš v úvodnom príhovore.

Rezonovala aj téma migrantov

Spoločné vládne rokovanie v Košiciach sa týka aj stredajšej a štvrtkovej (19.-20.9.) neformálnej vrcholnej schôdzky EÚ v Salzburgu, ktorej témou bude okrem iného migračná politika.

"Musíme jasne hovoriť naše názory na európsky rozpočet, ktorý sa mne osobne vôbec nepáči, alebo na Frontex (agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž), ktorý podľa môjho názoru nepotrebujeme," skonštatoval.

V rámci V4 to podľa Babiša funguje perfektne

Spoluprácu Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska v rámci V4 označil Babiš za perfektnú.

"Všetci štyria premiéri vystupujeme ako jeden blok, ktorý zastupuje 65 miliónov ľudí. A aj keď sme, povedzme menšie štáty, to neznamená, že nemáme jasné návrhy a myšlienky," povedal český premiér.

Pripomenul ďalej, že v Košiciach ide v poradí už o šieste stretnutie oboch vlád, tento rok aj v súvislosti s významnými výročiami slovensko-českej vzájomnosti.

Je podľa neho dôležité, že táto tradícia pokračuje, rovnako ako aj spoločné oslavy 100. výročia založenia Československa.

"Tešíme sa, že pán premiér (Peter Pellegrini) príde do Prahy 27. októbra a my zase sa tešíme, že prídeme do Tatier 30. októbra," dodal.

Aj keď sa spoločný štát rozdelil, majú obe krajiny podľa Babiša k sebe najbližšie, o čom svedčia aj vzájomné ekonomické a politické vzťahy a spolupráca.

Pellegrini: V Košiciach žije najväčšia česká menšina

Ako v úvode uviedol slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer), šieste spoločné rokovanie vlád podporuje prehĺbenie priateľstva a spolupráce medzi oboma národmi.

Zdôraznil, že rozdelenie spoločného štátu je unikátnym príkladom pokojného a nenásilného rozdelenia ústavnou cestou.

Podľa Pellegriniho je to úspešný príbeh oboch našich demokratických krajín, ktoré už 25 rokov existujú samostatne a sú pevnou súčasťou európskeho a transatlantického priestoru, pričom sú dôležitými motormi hospodárskeho rozvoja. Prispievajú k stabilite a rozvoju nielen strednej Európy, ale celej Únie.



Hlavnými témami stretnutia sú bilaterálne vzťahy, ale aj spoločné podujatia pri príležitosti významných výročí, ktoré si pripomíname tento rok.

Ministri budú rokovať o spolupráci v oblasti hospodárstva, hovoriť budú o spoločnej agende Európskej únie či o regionálnej spolupráci v rámci Visegrádskej štvorky, ktorej aktuálne predsedá Slovenská republika.



"Spoločné zasadanie vlád je unikátnym formátom spolupráce, ktoré chceme rozšíriť o spoločné zasadanie tripartít a zorganizovať ho ešte do konca tohto roka," povedal Pellegrini.

Dodal, že stretnutie sa koná v Košiciach nielen preto, že je to druhé najväčšie slovenské mesto s bohatou históriou, ale aj preto, že tu žije najväčšia česká menšina na Slovensku a ktoré pred 97 rokmi navštívil aj Tomáš G. Masaryk.