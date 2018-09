Pri nehode usmrtil syna i švagra, za mreže ísť nechce

Súd sa zaoberá tragickou kolíziou auta s kombajnom.

18. sep 2018 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice-okolie sa zaoberá prípadom tragickej dopravnej nehody.

Stala sa vlani v októbri medzi obcami Bidovce a Čekanovce a vyhasli pri nej dva ľudské životy.

Obvineniu z prečinu usmrtenia čelí 40-ročný Slavomír T. z obce Boliarov.

Prekročil rýchlosť

Obžaloba mu dáva za vinu, že ako vodič Seatu Ibiza viedol vozidlo miernou pravotočivou zákrutou neprimeranou rýchlosťou 100 až 110 km/hod.

Vo chvíli keď zbadal v protismere kombajn značky John Deere, začal prudko brzdiť.

Seat sa dostal do šmyku, čiastočne prešiel do protismeru a ľavou zadnou časťou narazil do kombajnu.

Vozidlo následne odhodilo do zvodidiel na mostíku, cez ktoré preletelo, vo vzduchu narazilo do stromu a spadlo do potoka.

Spolujazdci zo seatu, 19-ročný vodičov syn Slavomír T. ml. a 34-ročný švagor Jaroslav G. utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli.

Neboli pripútaní

Na polícii vodič vypovedal, že sa so synom a dvoma švagrami vracali zo stavby v Čani, kde pracovali.

Syn a švagor Jaroslav sedeli vzadu. Neboli pripútaní, hoci im to vodič údajne prikázal.

"Keď som vchádzal do zákruty, nebolo cez ňu vidno, lebo po pravej strane rástli stromy a kríky. Vtom som zbadal kombajn, ktorý šiel oproti mne. Pred sebou mal radlicu. Zľakol som sa a v tej chvíli som nevedel odhadnúť, či by som okolo neho dokázal prejsť, lebo je tam úzka cesta," vypovedal Slavomír.

Preto začal prudko brzdiť.

Auto však dostalo šmyk a šlo stále rovno, do protismeru.

