Systém pri predaji lístkov na hokejový šampionát kolaboval aj v Košiciach

V meste bolo len jedno predajné miesto.

19. sep 2018 o 16:05 Judita Čermáková, Patrik Fotta

KOŠICE. Začiatok predaja lístkov na budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji sprevádzal najmä chaos a technické problémy.

Ľudia sa snažili kúpiť lístky prevažne online, no našli sa aj takí, ktorí boli ochotní vystáť si rad priamo v kamennej predajni.

V Košiciach sa dalo z pôvodne piatich avizovaných miest lístky reálne zakúpiť len v OC Optima.

Vo zvyšných predajniach bolo možné si nechať lístky iba vytlačiť po predošlej online rezervácii.

Pôvodne sa mali lístky predávať aj v Mestskom informačnom centre (MIC) na Hlavnej, no len pár dní pred spustením sa situácia zmenila.

„Na základe tlačových správ sme si mysleli, že predaj bude na všetkých predajných miestach siete Ticketportal. Keď sa už blížil termín predaja a nikto s nami nekomunikoval, obrátili sme sa telefonicky aj písomne na prevádzkovateľa systému. Horko-ťažko z nich dva dni pred začiatkom predaja vyšlo, že my v tejto vlne vstupenky predávať nebudeme. Ako dôvod uviedli, že nespĺňame pravidlá, ktoré si zaviedli. Pravidlo bolo jednoduché, ak predajné miesto ponúka aj vstupenky iných sprostredkovateľov, je automaticky vylúčené,“ povedal pre Korzár riaditeľ MIC Košice Ladislav Korán.

Nebolo možné kúpiť ani lístky na iné podujatia

Keďže MIC ponúka aj lístky do kina, na divadelné predstavenia či iné kultúrne podujatia, boli z predaja vylúčení.

„Kvôli tomu, že sa snažíme ľuďom vyjsť v ústrety, aby nemuseli zháňať lístky po celom meste a mohli si ich na rôzne akcie kúpiť na jednom mieste sme nesplnili kritérium, ktoré si určil prevádzkovateľ. Je to o to zvláštnejšie, že v roku 2010 sme lístky predávali a mám dokonca pocit, že veľmi úspešne. Aj preto nás prekvapilo, že sme boli vylúčení z predaja. Na druhej strane sme neočakávali masívny záujem ľudí kúpiť si lístky priamo na predajnom mieste, keďže dnes už má každý možnosť si ich zadovážiť z pohodlia domova,“ uviedol Korán.

Systém zaznamenal v úvodných hodinách predaja masívne výpadky, ktoré ovplyvnili predaj vstupeniek aj na iné podujatia.

„Nebolo možné zakúpiť lístky ani na iné akcie. Tým pádom, že Ticketportal získal monopol na predaj vstupeniek na MS, zároveň znemožnil všetkým ostatným organizátorom, aby sa ich vstupenky predávali. Systém jednoducho ten nápor nezvládal. Z môjho pohľadu sa organizátor šampionátu nemal spoľahnúť len na jedného výhradného poskytovateľa vstupeniek, ale možno to mal dať viacerým, aby sa predišlo práve situácii, ktorá nastala.“

Čakali dlhšie ako predpokladali

V OC Optima bola jediná predajňa siete Ticketportal v Košiciach, kde sa dali vstupenky na MS reálne kúpiť.

Zhruba 50 ľudí čakalo v rade, poniektorí prišli už od ôsmej ráno.

„Trvalo to trochu dlhšie ako som predpokladal, keďže sa vyskytli komplikácie v systéme. Napokon sa to ale podarilo a som rád, že lístky už mám a budem môcť ísť na MS. Kúpil som denný lístok na zápas Slovensko – Francúzsko a Fínsko – Veľká Británia. Zdá sa mi, že lístky sú trochu drahšie na naše pomery. Keď som bol pred siedmimi rokmi na zápas MS v Bratislave vyšlo to lacnejšie, ak rátam len ceny vstupeniek,“ povedal prvý majiteľ lístkov, Košičan Marek Brziak, ktorý prišiel na predajné miesto o ôsmej ráno a k vstupenkám sa dostal krátko po desiatej.

„Vybavil som si v práci, aby som mohol prísť neskôr. Pracujem v reštaurácii a kolega mi volal, že niekde pri nás prasklo potrubie, takže som sa nemusel príliš ponáhľať, pretože sme mali odstavenú vodu.“

Do predaja išli len miesta nižších kategórií

Viacerí ľudia si museli vystáť dlhé hodiny, kým sa vôbec dostali na rad.

„Nepríjemne ma prekvapilo, keď som sa dozvedel, že do predaja boli pustené len lístky s miestami nižších kategórií, teda horšie sektory a tie lepšie sa posunuli rôznym agentúram. Navyše sa sľubovalo, že systém bude pripravený na veľký nápor, ktorý sa dal očakávať a napriek tomu boli s predajom veľké problémy. Zároveň ma mrzí, že pustili do predaja iba sto lístkov z balíčka Nasleduj svoj tím, o ktorý som mal záujem. Môže sa stať, že cez internet sa ich podarí kúpiť ľuďom v Bratislave, Žiline alebo Banskej Bystrici a nám priamo v Košiciach sa neujdú,“ povedal Vladimír Balog, ktorý chodieva pravidelne na športové podujatia po celej Európe.

„Bol som už na rôznych zápasoch Ligy majstrov alebo špičkových európskych líg. Keď porovnám cenu lístkov s MS, myslím si, že sú prispôsobené slovenskému trhu. Zdajú sa na prvý pohľad vysoké, ale napríklad, keď chcete ísť na Arsenal Londýn, ceny vstupeniek sa pohybujú okolo 500 libier, keď beriem do úvahy lepšie miesta. Na MS stoja lístky prvej kategórie na všetky zápasy Slovenska 475 eur, čo vychádza okolo 65 eur na jeden zápas. Myslím si, že je to prijateľné.“