Pošta v obciach pri Košiciach skresala otváracie hodiny. Ľuďom to robí problémy

Úradujú už iba tri hodiny denne.

20. sep 2018 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Slovenská pošta sa rozhodla upraviť otváracie hodiny pre verejnosť v obciach Kysak, Malá Ida, Nižný Klátov a Kráľovce pri Košiciach.

Starosta: Ľudia sa mi chodia sťažovať

Práve z Kráľoviec sa nám ozvali viacerí nespokojní obyvatelia.

Ich pošta totiž obsluhuje päť obcí na okolí.

Dokonca ľudia spísali petíciu, ktorú odoslali vedeniu pošty.

Mali totiž informácie, že pobočka má byť čoskoro zatvorená úplne.

„Prevádzka Slovenskej pošty slúži pre spádové obce Kráľovce, Ploské, Ortáše, Chrastné a Nová Polhora. Občania sa sťažovali na krátke otváracie hodiny, nestíhajú si vybaviť potrebné veci. Týka sa to obyvateľov všetkých spomenutých obcí. Naša poslankyňa spísala petíciu a odoslala ju pošte,“ vysvetlil starosta Kráľoviec Radoslav Šimko (SNS).

Informáciu o tom, že pošta by mala byť zrušená, nemá.

„Nie, od 1. septembra boli len zmenené otváracie hodiny pre verejnosť. Pošta je otvorená iba hodinu v dopoludňajších a dve hodiny v popoludňajších hodinách. Do augusta bola pošta otvorená od 7.45 do 12. hodiny a popoludní od 13.15 do 15.15 hodiny, v stredu až do 17. hodiny. Z dôvodu zmeny otváracích hodín bola prepustená jedna doručovateľka kvôli nadbytočnosti. Teraz musí aj vedúca pošty roznášať zásielky, zostali tri doručovateľky. Najbližšia pošta je v Budimíre, ale je tam zlé autobusové spojenie,“ dopĺňa starosta.

Zlé spojenie

Rozhodnutie Slovenskej pošty považuje za nesprávne, pretože sú stredisková obec, ktorá má aj lekárov a lekáreň a služby pošty využívali obyvatelia okolitých obcí.

