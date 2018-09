Na Idanskej sa bude stavať. Petícia cez poslancov neprešla

Poslanci mesta sa zaoberali aj petíciou proti výstavbe bloku na ulici Kpt. Nálepku.

21. sep 2018 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Poslanci mestského zastupiteľstva na pondelkovom rokovaní rozhodovali o osude dvoch lokalít, kde je plánovaná výstavba.

Investorovi sa mestom núkané pozemky nepáčili

Najprv sa dostala na rad petícia proti výstavbe polyfunkčného objektu na Idanskej ulici.

Hoci mesto najprv sľubovalo, že petičiarom vyhovie, nakoniec sa situácia vyvinula ináč.

Iniciátor občianskeho protestu Marcel Vrchota na úvod poslancom ozrejmil, že petíciu podpísali tisíce ľudí.

„Petícia má vyše 1500 podpisov. Nesúhlasíme s ďalším zahusťovaním mestskej časti Západ. Sme za to, aby pokračovali rokovania o zámene pozemku a následnej zmene funkčného využitia pozemku na zeleň. Žiadame stavebnú uzáveru na pozemkoch v celom meste, kde do budúcna navrhovaný nový územný plán počíta s verejnou zeleňou,“ prihovoril sa poslancom Vrchota, ktorý zdôraznil, že okrem všeobecného vyjadrenia mesta, že nesúhlasí so zahusťovaním, nedošlo k dohode s investorom o zámene tohto pozemku za iný mestský.

Vzápätí si vzal slovo investor Miroslav Kacej a uviedol, že pozemok kúpil v roku 2007 v obchodnej verejnej súťaži v súlade s uznesením zastupiteľstva.

„Mesto pri predaji deklarovalo možnosť výstavby. Po splnení všetkých podmienok noriem som požiadal o vydanie územného rozhodnutia a bolo začaté územné konanie. Stavebný úrad nenamietal. Na základe petície som pripustil možnosť zámeny pozemku na výstavbu. Mesto mi ponúklo viacero pozemkov, ale ani jeden nebol vhodný. Nakoľko som v projektovej príprave pokročil a nedošlo k zámene, neodporúčam hlasovať za obmedzenie mojich vlastníckych práv. Nemôžem sa viazať na zámenu pozemkov, hoc ju nevylučujem,“ vysvetľuje Kacej.

Viceprimátor Martin Petruško (Smer) poslancov informoval, že s vlastníkom rokovali a ponúkli mu na možnú zámenu iné mestské pozemky, ale žiadny neakceptoval.

Na zámenu už vraj nie je čas

Poslanec Marcel Gibóda (nez.) zastupiteľstvu zvestoval, že mesto predáva pozemky bezhlavo.

„Predali sme tento pozemok a dnes máme problém, lebo ľudia chcú zachovať zeleň, s ktorou počíta plánovaný územný plán. Musíme však chrániť práva obyvateľov aj vlastníka pozemku. Treba sa zamyslieť, mesto by ho malo adekvátne odškodniť,“ vravel.

